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Фигурантов дела об убийстве из-за парковки объявили в федеральный розыск

Предполагаемый убийца из-за парковки и соучастники объявлены в федеральный розыс
Фото: Moscowproc / Telegram
Фото: Moscowproc / Telegram

Подозреваемый в убийстве москвича Кирилла Ковалева из-за замечания о неправильной парковке Шахин Аббасов и трое других фигурантов дела объявлены в федеральный розыск, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванов.

«Шахин Аббасов 2002 года рождения и трое его соучастников объявлены в федеральный розыск», — сказала она.

Фигурантов дела об убийстве из-за парковки объявили в федеральный розыск
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Ранее источник ТАСС сообщил, что в розыск объявлен только сам подозреваемый в убийстве.

По делу об убийстве из-за парковки в Москве в четверг задержаны отец и друг подозреваемого, вместе с дядей Аббасова они ожидают избрания им меры пресечения, с ними работают следователи.

СК задержал отца и друга подозреваемого в убийстве москвича на парковке
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Конфликт с участием Аббасова произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. Подозреваемый припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, расположенного на улице Краснодарской. 24-летний Ковалев сделал ему замечание из-за неправильной парковки, после чего между ними завязалась драка. Аббасов избил москвича и ударил его ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, а нападавший скрылся.

Он является гражданином одной из стран Содружества Независимых Государств и находится в России нелегально. Источник РБК в правоохранительных органах рассказывал, что в феврале 2024 года у подозреваемого истекла временная регистрация.

В Москве водитель убил мужчину после замечания о парковке на тротуаре

Следственный комитет сначала возбудил дело об убийстве, но затем переквалифицировал на «убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений», санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

В квартире Аббасова прошел обыск, оперативники нашли там свыше 44 млн руб. и $300 тыс. Полицейские также обнаружили в Москве два автомобиля подозреваемого, в том числе тот, на котором скрывался подозреваемый. В одной из машин нашли пистолет и нож.

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Теги
Москва парковка убийство федеральный розыск
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