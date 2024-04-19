Фигурантов дела об убийстве из-за парковки объявили в федеральный розыск

Фото: Moscowproc / Telegram

Подозреваемый в убийстве москвича Кирилла Ковалева из-за замечания о неправильной парковке Шахин Аббасов и трое других фигурантов дела объявлены в федеральный розыск, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванов.

«Шахин Аббасов 2002 года рождения и трое его соучастников объявлены в федеральный розыск», — сказала она.

Video

Ранее источник ТАСС сообщил, что в розыск объявлен только сам подозреваемый в убийстве.

По делу об убийстве из-за парковки в Москве в четверг задержаны отец и друг подозреваемого, вместе с дядей Аббасова они ожидают избрания им меры пресечения, с ними работают следователи.

Конфликт с участием Аббасова произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. Подозреваемый припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, расположенного на улице Краснодарской. 24-летний Ковалев сделал ему замечание из-за неправильной парковки, после чего между ними завязалась драка. Аббасов избил москвича и ударил его ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, а нападавший скрылся.

Он является гражданином одной из стран Содружества Независимых Государств и находится в России нелегально. Источник РБК в правоохранительных органах рассказывал, что в феврале 2024 года у подозреваемого истекла временная регистрация.

Следственный комитет сначала возбудил дело об убийстве, но затем переквалифицировал на «убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений», санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

В квартире Аббасова прошел обыск, оперативники нашли там свыше 44 млн руб. и $300 тыс. Полицейские также обнаружили в Москве два автомобиля подозреваемого, в том числе тот, на котором скрывался подозреваемый. В одной из машин нашли пистолет и нож.