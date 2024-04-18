ТАСС: подозреваемого в убийстве москвича на парковке объявили в розыск

ТАСС узнал об объявлении в розыск подозреваемого в убийстве на парковке

Фото: moscowproc / Telegram

Мужчину, которого подозревают в убийстве жителя Москвы из-за конфликта на парковке, объявили в федеральный розыск, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, разыскиваемый мог скрыться из московского региона.

Речь идет о 21-летнем Шахине Аббасове. Он является гражданином одной из стран СНГ и находится в России нелегально. Источник РБК в правоохранительных органах рассказывал, что в феврале 2024 года у подозреваемого истекла временная регистрация.

Конфликт с участием Аббасова произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. Подозреваемый припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, расположенного на улице Краснодарской. 24-летний местный житель сделал ему замечание из-за неправильной парковки, после чего между завязалась драка. Аббасов избил москвича и ударил его ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, а нападавший скрылся.

По данным прокуратуры, у подозреваемого есть соучастник. В связи с этим СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве из хулиганских побуждений — ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

Полицейские нашли в Москве два автомобиля подозреваемого, в том числе тот, на котором скрывался подозреваемый. В одной из машин нашли пистолет и нож. Следователи задержали отца и друга подозреваемого.