МИД назвал неприемлемыми требования Украины о выводе войск

Переговоры, по словам замминистра Александра Грушко, «должны учитывать ситуацию на земле». Требование о выводе войск и некоторые другие условия возобновления переговоров ранее выдвинул Киев

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Россия не приемлет предварительные условия для начала переговоров по Украине, в том числе о необходимости вывода российских войск, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает «РИА Новости».

«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — сказал дипломат.

Грушко также отметил, что Москва не видит никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии для переговоров России и Украины, а заявления французского президента Эмманюэля Макрона и австрийского министра иностранных дел Александера Шалленберга о необходимости привести стороны за стол переговоров — «это риторика».

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин, после того как в ее состав в конце сентября вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. В ноябре украинский лидер выдвинул условия для возобновления переговоров: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии заявил, что «Киев не хочет переговоров», поэтому спецоперация будет продолжаться. Замглавы МИДа Сергей Рябков сказал, что Москва готова к диалогу без предварительных условий, а остальное зависит от Украины.