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Дело спектакля с «Золотой маской» ,  
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Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук внесли в реестр экстремистов

Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук внесли в реестр экстремистов
Сюжет
Дело спектакля с «Золотой маской»
Беркович и Петрийчук обвиняются в оправдании терроризма из-за спектакля о женщинах, которые познакомились с радикальными исламистами и уехали в Сирию. Режиссеру и драматургу грозит до семи лет лишения свободы
Светлана Петрийчук&nbsp;и режиссер Евгения Беркович (слева направо)
Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович (слева направо) (Фото: Станислав Красильников / РИА Новости)

Росфинмониторинг внес театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов.

В реестре появились персональные данные Петрийчук Светланы Александровны (родилась 22 апреля 1980 года в селе Лебединовка Киргизской ССР) и Беркович Евгении Борисовны (родилась 29 апреля 1985 года в Ленинграде).

Также в реестр попала запрещенная в России террористическая организация «Русский добровольческий корпус» (РДК).

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Евгения Беркович

Беркович и Петрийчук являются фигурантами дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК, предусматривает до семи лет лишения свободы), их задержали в мае 2023 года, а затем арестовали, обе до сих пор находятся в СИЗО. Поводом для возбуждения уголовного дела стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук.

Пьеса рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

Следствие усмотрело в постановке признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Изначально в основу дела легла «деструктологическая» экспертиза. Однако Минюст признал ее ненаучной (деструктология не считается наукой).

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ФСБ провела новую лингвистическую экспертизу. Ведомство пришло к выводу, что Петрийчук и Беркович поставили своей целью оправдание терроризма и для ее достижения использовали «различные способы убеждения». Режиссер и драматург не признали вину.

«Русский добровольческий корпус» — вооруженные формирование, основанное в 2022 году россиянами, которые участвуют в военных действиях на стороне Украины. РДК неоднократно брал на себя ответственность за диверсии в Брянской, Курской и Белгородской областях. В декабре 2023 года ФСБ объявила формирование террористической организацией.

Основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина (Никитина) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в марте 2023 года. В ноябре того же года суд в Москву заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы.

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Теги
Яна Ломакина
Евгения Беркович Светлана Петрийчук Росфинмониторинг
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