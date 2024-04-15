Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук внесли в реестр экстремистов
Росфинмониторинг внес театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов.
В реестре появились персональные данные Петрийчук Светланы Александровны (родилась 22 апреля 1980 года в селе Лебединовка Киргизской ССР) и Беркович Евгении Борисовны (родилась 29 апреля 1985 года в Ленинграде).
Также в реестр попала запрещенная в России террористическая организация «Русский добровольческий корпус» (РДК).
Беркович и Петрийчук являются фигурантами дела об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК, предусматривает до семи лет лишения свободы), их задержали в мае 2023 года, а затем арестовали, обе до сих пор находятся в СИЗО. Поводом для возбуждения уголовного дела стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук.
Пьеса рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.
Следствие усмотрело в постановке признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Изначально в основу дела легла «деструктологическая» экспертиза. Однако Минюст признал ее ненаучной (деструктология не считается наукой).
ФСБ провела новую лингвистическую экспертизу. Ведомство пришло к выводу, что Петрийчук и Беркович поставили своей целью оправдание терроризма и для ее достижения использовали «различные способы убеждения». Режиссер и драматург не признали вину.
«Русский добровольческий корпус» — вооруженные формирование, основанное в 2022 году россиянами, которые участвуют в военных действиях на стороне Украины. РДК неоднократно брал на себя ответственность за диверсии в Брянской, Курской и Белгородской областях. В декабре 2023 года ФСБ объявила формирование террористической организацией.
Основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина (Никитина) внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в марте 2023 года. В ноябре того же года суд в Москву заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы.
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