Суд продлил арест Беркович и Петрийчук до года

Обвиняемых в оправдании терроризма из-за спектакля режиссера Беркович и драматурга Петрийчук оставили под арестом до 4 мая, когда срок содержания под стражей составит год. Они не признают вину и просили о смягчении меры пресечения

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (слева направо) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

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Замоскворецкий суд снова продлил арест режиссеру Евгении Беркович и театральному драматургу Светлане Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Их оставляют под стражей до 4 мая, когда срок нахождения под арестом составит год. Текстовая трансляция заседания велась в телеграм-канале защиты Беркович. Следствие требовало продлить арест в связи с «особой сложностью уголовного дела и значительным объемом следственных действий», однако, как заявила адвокат Беркович Елена Орешникова, «данный довод следствия полностью опровергается объемом уголовного дела, который составляет 7 томов».

Сама Беркович заявила, что, поскольку расследование завершено, она не может повлиять на него или свидетелей, поэтому «если мера пресечения будет изменена на домашний арест, я никуда не денусь». «Если мера пресечения изменится, то многим людям станет лучше. Мир мрачный, сразу куча детей, больных детей и пожилых людей, просто всем станет хорошо», — сказала она.

Режиссер отвергла свою вину в инкриминируемом преступлении. Петрийчук, в свою очередь, отметила, что не проживает в Германии, не оправдывает терроризм и не станет вмешиваться в ход расследования или давить на свидетелей.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая 2023 года, с этого момента они находятся под арестом. Против них возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК, предусматривает до семи лет лишения свободы). Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук. Пьеса рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

По версии следствия, в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). В основу дела легла «деструктологическая» экспертиза, которую провели Роман Силантьев, Галина Хизриева и Елена Замышевская. Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте признал ее ненаучной, так как деструктология (ее теорию разработал Силантьев) не является наукой.

Осенью прошлого года ФСБ провела новую лингвистическую экспертизу, придя к выводу, что Петрийчук и Беркович поставили своей целью оправдание терроризма и для ее достижения использовали «различные способы убеждения», писал «Коммерсантъ».

В минувшем ноябре с призывом изменить Петрийчук и Беркович меру пресечения выступили деятели искусств. Среди них в том числе актеры театра и кино Вениамин Смехов, Мариэтта Цигаль-Полищук (участвовала в спектакле, который стал причиной ареста), Тимофей Трибунцев; народные артисты России Евгений Редько, Евгений Миронов (худрук Театра Наций), Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт; заслуженные артисты России Данила Козловский, Юлия Пересильд, Денис Суханов.