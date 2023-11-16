Глава «РДК» и участник атаки на Сушаны получил заочно пожизненный срок

Лидера «Русского добровольческого корпуса» Капустина, участвовавшего в нападении на брянские села в начале марта, заочно приговорили к пожизненному лишению свободы

Денис Капустин (внесен в реестр террористов и экстремистов) (Фото: из личного архива)

Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел дело в отношении руководителя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина (РДК; часть интернационального легиона в составе теробороны вооруженных сил Украины; его лидер Капустин внесен в реестр террористов и экстремистов). Капустина заочно приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщили РБК в суде.

2 марта власти Брянской области сообщили, что со стороны Украины в села Любечане и Сушаны проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). При атаке погибли два человека и был ранен ребенок. После этого ФСБ совместно с Минобороны провели операцию по уничтожению диверсантов: их «выдавили» с территории Брянской области, после чего по группе нанесли массированный артиллерийский удар.

Ответственность за атаку взяли на себя члены РДК: спустя несколько часов после нападения в интернете распространилось видео, на котором вооруженные мужчины стоят у фельдшерско-акушерского пункта Любечан и утверждают, что представляют «Русский добровольческий корпус». 3 марта Капустин заявил FT, что действия диверсантов были согласованы с властями Украины. При этом советник офиса президента Украины Михаил Подоляк называл сообщения о причастности Киева к произошедшему «классической провокацией».

СК после нападения диверсантов возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества.

В конце марта Капустина, уроженца Рыбинска (Ярославская область) Алексея Огурцова, а также актера Кирилла Канахина (в 2000-х играл эпизодические роли в российских сериалах, таких как «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь») объявили в розыск. В том же месяце главу РДК внесли в перечень террористов и экстремистов.

Капустин, сообщали в ФСБ, также причастен к попытке покушения на Константина Малофеева и к организации теракта, предотвращенного в Волгоградской области в августе 2022 года. По версии ведомства, он планировал теракт «на объекте нефтегазового комплекса».