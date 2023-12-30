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Военная операция на Украине ,  
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«Русский добровольческий корпус» признали террористической организацией

ФСБ внесла «Русский добровольческий корпус» в список террористических групп
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

ФСБ добавила в список организаций, признанных в России террористическими, «Русский добровольческий корпус» (РДК), следует из перечня, который опубликовала «Российская газета».

Это было сделано по решению Второго Западного окружного военного суда, принятого 16 ноября. 2 декабря оно вступило в силу.

2 марта власти Брянской области сообщили, что со стороны Украины в села Любечане и Сушаны проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). При атаке погибли два человека, один ребенок получил ранение. После этого ФСБ совместно с Минобороны провели операцию по уничтожению диверсантов: их «выдавили» с территории Брянской области, по группе нанесли массированный артиллерийский удар.

Ответственность за атаку взяли на себя члены РДК. Следственный комитет после нападения диверсантов возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества. В середине марта Росфинмониторинг внес основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина (Никитина) в перечень террористов и экстремистов.

16 ноября суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел дело в отношении Капустина, его заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

Капустин также причастен к попытке покушения на Константина Малофеева и к организации теракта, предотвращенного в Волгоградской области в августе 2022 года, сообщили в ФСБ. По версии ведомства, он планировал теракт «на объекте нефтегазового комплекса».

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Теги
список террористических организаций ФСБ терроризм диверсанты
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