ФСБ заявила о раскрытии ячейки РДК в Москве

ФСБ: в Москве задержаны семь сторонников РДК, у них нашли мачете

У жителей столицы нашли переписку с членами украинской организации, они обсуждали нападения на сторонников правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев, сообщила ФСБ

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ФСБ задержала в Москве семерых сторонников признанной в России террористической и запрещенной организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, они пытались создать ячейку РДК и поддерживали контакты с украинскими силами, с которыми обсуждали нападения на представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев.

У задержанных изъяли мачете, тактический топор и аэрозольный пистолет, а также восемь ножей и средства связи, где силовики обнаружили свидетельства «активной переписки» с главарями РДК.

Накануне ФСБ сообщила, что предотвратила в Белгородской области теракт в отношении российских военных, который готовил мужчина по заданию РДК. У него нашли взрывное устройство. Дело завели по четырем статьям — о приготовлении к диверсии и теракту, покушении на участие в террористической организации и незаконном хранении взрывчатых веществ.