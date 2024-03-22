 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ заявила о раскрытии ячейки РДК в Москве

ФСБ: в Москве задержаны семь сторонников РДК, у них нашли мачете
Сюжет
Военная операция на Украине
У жителей столицы нашли переписку с членами украинской организации, они обсуждали нападения на сторонников правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев, сообщила ФСБ

ФСБ заявила о раскрытии ячейки РДК в Москве
Video

ФСБ задержала в Москве семерых сторонников признанной в России террористической и запрещенной организации «Русский добровольческий корпус» (РДК). Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным спецслужбы, они пытались создать ячейку РДК и поддерживали контакты с украинскими силами, с которыми обсуждали нападения на представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев.

У задержанных изъяли мачете, тактический топор и аэрозольный пистолет, а также восемь ножей и средства связи, где силовики обнаружили свидетельства «активной переписки» с главарями РДК.

ФСБ заподозрила «гражданина СССР» в подготовке теракта в войсковой части
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Накануне ФСБ сообщила, что предотвратила в Белгородской области теракт в отношении российских военных, который готовил мужчина по заданию РДК. У него нашли взрывное устройство. Дело завели по четырем статьям — о приготовлении к диверсии и теракту, покушении на участие в террористической организации и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Боррель фразой «не стоит пугать людей» ответил на слова Макрона об Украине

Названа причина отмены запуска космического корабля с Байконура. Подробности

Литва прекратила пропускать грузовики из Калининградской области. Названа причина

Минобороны сообщило об ударе «Канжалами» по центрам принятия решений ВСУ

Путин обратился к россиянам по итогам выборов. Видео

Никита Кологривый опубликовал видео с извинениями за дебош в баре

Порошенко раскритиковал в Верховную раду за «оторванную от реальности» повестку

Губернатор Гладков показал на фото последствия обстрелов Белгорода

Компания Илона Маска показала, как человек с вживленным чипом играет в шахматы

Каким будет решение ЦБ по ключевой ставке? Прогнозы экспертов

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Теги
ФСБ Москва Украина теракты задержание РДК
Материалы по теме
ФСБ отчиталась о срыве диверсии по заданию РДК в Белгородской области
Политика
Глава «РДК» и участник атаки на Сушаны получил заочно пожизненный срок
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 21 мар, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 21 мар, 16:46
Кадры перестрелки с подозреваемым в теракте в Запорожской области Общество, 13:32
ЦБ сохранил ставку 16%: как это скажется на рубле, акциях и облигациях Инвестиции, 13:31
Центробанк во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%⁠ Финансы, 13:30
Власти Новороссийска объяснили отмену концерта группы с каверами Земфиры Общество, 13:29
Копию особняка с привидениями в Атланте выставили на продажу за $2,2 млн Недвижимость, 13:27
Зеленский назвал проблемы Украины с боеприпасами позором Европы Политика, 13:22
Сборная Архангельской области с Большуновым победила в эстафете на ЧР Спорт, 13:17
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Эксперты оценили долю деревянных домов в ИЖС в 30–35% Недвижимость, 13:13
Основной вратарь сборной России не сыграет в матче с командой Парагвая Спорт, 13:12
Песков пожелал победы российским шахматистам на турнире претендентов Спорт, 13:11
Песков объяснил свои слова о нахождении России в состоянии войны Политика, 13:09
В чем риски интеграции «Тинькофф» и Росбанка и покупать ли акции сейчас Pro, 13:05
Прервавший матч Россия — Сербия болельщик предстанет перед судом Спорт, 13:01
«Укргидроэнерго» предупредило об угрозе потери ДнепроГЭС Политика, 12:57