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Наводнения в России ,  
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Уровень воды в реке Тобол превысил шесть метров

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области достиг отметки 619 см
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Наводнения в России

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за 4 часа поднялся на 23 см и достиг отметки 619 см, сообщила пресс-служба правительства региона.

«На 06:00 (04:00 мск) он составляет 619 см, плюс 23 см за 4 часа», — говорится в публикации. В Барабе Кетовского округа на это же время уровень воды составил 256 см — плюс 30 см за 4 часа. У населенного пункта Санаторной — плюс 40 см, а у Кетова и Крюкова прибавилось по 25 см.

В Кургане из-за угрозы наводнения 8 апреля объявили режим ЧС и призвали жителей к эвакуации. В селе Глядянское начали возводить дамбу. Вечером 13 апреля превентивная эвакуация началась в четырех селах Кетовского округа.

Уровень воды в реке Тобол у Кургана приблизился к шести метрам
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В конце марта ряд регионов столкнулся с паводками. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной этого стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.

Ранее 15 апреля о паводке сообщили в Бурятии: в Улан-Удэ частично ввели режим повышенной готовности, там подтоплено 35 приусадебных участков; в Иволгинском районе подтопило 11 домов, эвакуированы 22 человека.

Теги
Курганская область паводок
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