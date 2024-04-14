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Наводнения в России ,  
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Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки вырос почти на метр

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области достиг 585 м
Сюжет
Наводнения в России

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 94 см за сутки и достиг отметки 585 см, сообщило региональное правительство.

За последние два часа прибавилось 9 см воды, добавили в пресс-службе. Ранее губернатор Вадим Шумков предупредил, что при уровне в 6 м начнется подтопление правобережной части реки и низкой части левого берега.

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Жителей Кургана начали призывать к эвакуации из-за угрозы наводнения 8 апреля, когда в регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. За 13 апреля уровень воды в Тоболе вырос на 75 см, сообщила городская администрация утром. По словам Шумкова, за ночь уровень Тобола вырос на 54 см.

С паводками столкнулись нескольких регионов, наиболее тяжела ситуация — в Оренбургской области, где затопило порядка 11 тыс. жилых домов и 15 тыс. приусадебных участков. Его причиной стал прорыв насыпной дамбы в Орске, вода там уже начала убывать.

Теги
Курганская область Курган наводнение паводок
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