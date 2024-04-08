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Потоп в Орске ,  
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Курганский губернатор призвал к немедленной эвакуации из-за паводка

Курганский губернатор Шумков: в регионе вводится режим ЧС из-за паводка
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Потоп в Орске
Под угрозой затопления оказалась в том числе часть Кургана. Первая волна паводка придет в населенные пункты на реке Тобол уже этой ночью

В Курганской области вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за угрозы паводка, сообщилгубернатор Вадим Шумков. Затопление может произойти в населенных пунктах, расположенных на реке Тобол.

По оценкам специлаистов, уровень воды в реке поднимется до 11 метров — выше, чем в период паводка в 1994 году. По словам губернатора, под угрозой находится в том числе центральный район Кургана, правобережная часть города, микрорайоны Восточный и Кулацкий.

«Всем, кто проживает во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол — эвакуируйтесь, не дожидайтесь прихода воды. Она придет ночью и неожиданно, быстро прибывая, в виде большой волны. В Звериноголовский округ первая волна придёт уже сегодня ночью. Вторая завтра-послезавтра», — написал он.

По прогнозу МЧС, в зоне риска оказались села Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое, Редуть.

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паводок Курганская область
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