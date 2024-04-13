В четырех селах Курганской области начали превентивную эвакуацию

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Предупредительная эвакуация началась в четырех селах Кетовского округа Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа на странице во «ВКонтакте».

Власти вывозят жителей из сел Бараба, Лаптево, Ново-Затобольное, Темляково из-за наступающего паводка. Граждан ждут эвакуационные автобусы, заявили в пресс-службе.

Местных жителей просят взять с собой документы, лекарства и ценные вещи.

В Кургане из-за угрозы наводнения 8 апреля объявили режим ЧС и призвали жителей в эвакуации. По последним данным МЧС, в регионе подтоплены 269 домов и 409 приусадебных участков.

Вечером 13 апреля эвакуация началась в нескольких населенных пунктах региона. Вода начала заходить на улицы сел Межборное, Утятское и Нагорское. Для жителей сел подготовили восемь пунктов временного размещения — все они работают в школах.

Пик паводка в области ожидают 14–15 апреля.