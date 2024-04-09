Курганский губернатор показал кадры строительства дамбы на фоне паводков

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В селе Глядянское в Курганской области, где ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводков, начали строительство дамбы. Об этом сообщил губернатор области Вадим Шумков в телеграм-канале.

«Строим дамбу в селе Глядянское, соединяя перемычки», — написал он.

Село Глядянское является административным центром Притобольного района, который попадает в зону вероятного подтопления на фоне повышения уровня воды в реке Тобол. По последним данным на утро 9 апреля, вода в Тоболе поднялась до 334 см. Эксперты прогнозируют повышение до 11 м и выше.

7 апреля президент Владимир Путин поручил губернатору Курганской области Шумкову заранее принять меры в связи с возможной эвакуацией местных жителей из-за угрозы подтопления.

Глава региона призвал жителей населенных пунктов, расположенных на реке Тобол, эвакуироваться, «не дожидаясь прихода воды». Под угрозой также находятся центральный район Кургана, правобережная часть города, микрорайоны Восточный и Кулацкий.

Комментируя угрозу паводка в регионе в эфире ЧЭЗ на телеканале РБК, Шумков предложил «выбирать, что дороже — либо имущество, либо жизнь».