Глава МЧС Куренков: к сильным паводкам привели обильный снег и резкое потепление

Глава МЧС объяснил сильные паводки в этом году

Набережная реки Урал в Оренбурге (Фото: Мария Лисицына / РБК)

К сильным паводкам в России этой весной привели переувлажнение почвы и ее последующее промерзание зимой, а также большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков на заседании правительственной комиссии.

Министр отметил, что наиболее сложная ситуация с половодьем наблюдается в Оренбургской области, есть негативные прогнозы в отношении Тюменской и Курганской областей.

Куренков поручил главам этих регионов держать в готовности пункты временного размещения населения. Властям также стоит создать запас продуктов, воды, медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости и обеспечить бесперебойную работу систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (ЧС).

По решению комиссии, в пострадавших от паводков регионах организуют контроль за уровнем цен на основные товары, такие как воду, продукты питания, стройматериалы.

В начале апреля ряд российских регионов столкнулся с паводками. 4 апреля в Оренбургской области объявили режим ЧС, позднее ему придали статус федерального значения. Из-за подъема уровня воды в реке Урал в Орске прорвало дамбу.

В регионе подтоплено свыше 10 тыс. жилых домов и 12 тыс. приусадебных участков, жителей эвакуируют. Вечером 9 марта власти сообщили, что уровень воды в Урале у Оренбурга превысил опасную отметку на 1 см и достиг 931 см.

Режим ЧС также ввели в Тюменской области. МЧС предупредило об угрозе подтопления региона из-за растущего уровня воды в реках Тобол и Ишим и призвало жителей заранее эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды.

Кроме того, режим ЧС регионального значения действует в Курганской области. В зонах возможного затопления объявили превентивную эвакуацию.

Куренков дважды посетил Оренбургскую область после прорыва дамбы в Орске. 9 апреля вечером он прибыл в Тюмень.