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Удар Ирана по Израилю ,  
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Глава МИД Ирана позвонил Лаврову после ночной атаки на Израиль

Лавров и глава МИД Ирана обсудили ситуацию на Востоке после атаки на Израиль
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Амир Абдоллахиан
Амир Абдоллахиан (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Между министрами иностранных дел России и Ирана Сергеем Лавровым и Хоссейном Амир Абдоллахианом по инициативе Тегерана состоялся телефонный разговор после атаки на Израиль. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.

«В фокусе внимания была ситуация на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о предпринятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, повлекший гибель официальных представителей республики», — говорится в сообщении.

В том же разговоре министры отметили, что дополнительная эскалация ситуации в регионе и новые провокации «могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке». Их недопущение и устранение первопричин должны стать предметом приоритетного внимания Совета Безопасности ООН, подчеркнули в разговоре дипломаты.

Также главы МИД обеих стран подтвердили свои позиции о немедленном прекращении огня в секторе Газа и создании «прочных условий для прямых переговоров в соответствии с резолюциями ООН о двухгосударственном урегулировании палестино-израильского конфликта».

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Политика

В ночь на 14 апреля Иран нанес удар по территории Израиля беспилотниками и крылатыми ракетами. Иранская сторона назвала произошедшую атаку «Операция «Правдивое обещание». Она стала ответом на авиаудар Израиля по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Тогда погибли семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Глава МИД Ирана позвонил Лаврову после ночной атаки на Израиль
Глава МИД Ирана позвонил Лаврову после ночной атаки на Израиль

Официальный представитель МИДа Мария Захарова в ответ на призыв израильского посла в Москве Симоны Гальперин осудить атаку Тегерана напомнила об отсутствии реакции на удары Украины по российским регионам. «Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я», — сказала Захарова.

В официальном заявлении МИД России призвал все стороны к сдержанности.

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Сергей Лавров Иран Израиль телефонный разговор
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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