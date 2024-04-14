Постпред Израиля обратился к генсеку ООН: «Проснитесь!»

Иран нарушил Устав ООН и показал, что представляет угрозу миру и безопасности, заявил постпред Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан в обращении к генсеку ООН Антониу Гутерришу.

«Где ваш голос? Где ваше осуждение? Проснитесь!!!», — написал Эрдан в Х (ранее Twitter), отметив в публикации аккаунт Гутерриша.

Вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль, выпустив ракеты и беспилотники. Позднее к удару присоединились группировка «Хезболла», а также хуситы.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что подняли «многочисленные истребители» для защиты. О готовности перехватить иранские беспилотники сообщило Минобороны Великобритании.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна готова «к любому сценарию», как в обороне, так и в атаке, и пообещал ответить на удар. Атаку Ирана осудили Великобритания, Франция, Германия, а также Евросоюз.