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Удар Ирана по Израилю ,  
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МИД озвучил позицию России по атаке Ирана на Израиль

МИД России: призываем Иран и Израиль к сдержанности
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Москва неоднократно предупреждала об опасности «неурегулированности многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь в зоне палестино-израильского конфликта», заявил МИД
Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве
Министерство иностранных дел Российской Федерации в Москве (Фото: Андрей Любимов / РБК)

МИД России озвучил позицию Москвы по атаке Ирана на Израиль, текст заявления опубликовала пресс-служба ведомства. В МИДе выразили озабоченность ситуацией и призвали все стороны к сдержанности.

«По заявлению МИД Ирана, данная атака была предпринята в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела посольства ИРИ в Дамаске 1 апреля, который наша страна решительно осудила», — напомнили в МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что Россия неоднократно предупреждала об опасности «неурегулированности многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь в зоне палестино-израильского конфликта», которые «зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями».

Удар Ирана по Израилю. Главное
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

В ночь на воскресенье Иран нанес удар беспилотниками и ракетами по Израилю. По словам представителя израильской армии контр-адмирала Даниэля Хагари, было запущено около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет, почти все они были перехвачены силами Израиля и союзников. Из Ирака и Йемена также было выпущено несколько дронов и ракет, но они не достигли воздушного пространства Израиля, сказал он.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху утром заявил, что атака Ирана была отражена. «Мы перехватили. Мы блокировали. Вместе мы победим», — написал он в соцсети X. Министр обороны Йоав Галант сообщил, что удары Тегерана имели «минимальные последствия». Хагари сообщил, что ракетами была атакована авиабаза «Неватим» на юге страны. По его словам, ей был нанесен незначительный ущерб, она продолжает функционировать.

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) заявил, что атака Ирана на Израиль получила название «Операция «Правдивое обещание». Начальник Генштаба вооруженных сил республики генерал-майор Мохаммад Багери утром объявил о завершении операции. Командующий КСИР генерал Хосейн Салами отметил, что она «оказалась более успешной, чем ожидалось». Посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани объяснил удары ответом на атаку ВВС Израиля на консульство Исламской Республики в Дамаске.

Иран при этом пригрозил более массированной атакой, если Израиль нанесет ответный удар. Тегеран также предупредил США об атаках на американские военные базы в случае любой поддержки ответа Израиля.

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Теги
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