Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана

Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Тель-Авив регулярно поддерживал действия президента Украины Владимира Зеленского и не осуждал удары Киева по российским регионам, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в ответ на призыв израильского посла в Москве Симоны Гальперин осудить атаку Тегерана.

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я», — написала она.

Ночью 14 апреля Иран запустил баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в сторону Израиля. Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории, а не при помощи йеменских повстанцев хуситов и ливанской шиитской группировки «Хезболла», которые сегодня также участвовали в обстреле.

Израилю военную помощь оказали ВВС США и Великобритании.

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