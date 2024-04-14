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Удар Ирана по Израилю ,  
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Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана

Мария Захарова ответила на призыв посла Израиля Гальперин осудить удар Ирана
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Тель-Авив регулярно поддерживал действия президента Украины Владимира Зеленского и не осуждал удары Киева по российским регионам, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в ответ на призыв израильского посла в Москве Симоны Гальперин осудить атаку Тегерана.

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я», — написала она.

Ночью 14 апреля Иран запустил баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в сторону Израиля. Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории, а не при помощи йеменских повстанцев хуситов и ливанской шиитской группировки «Хезболла», которые сегодня также участвовали в обстреле.

Израилю военную помощь оказали ВВС США и Великобритании.

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Израиль ракетные удары Иран Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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