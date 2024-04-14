В Израиле назвали число обратившихся к медикам после атаки Ирана

После запуска сигналов тревоги в Израиле на фоне атаки Ирана за помощью к медикам обратился 31 человек, сообщила израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом» в телеграм-канале.

Все пострадавшие получили легкие ранения по пути в бомбоубежища или испытали стресс. Ранее служба сообщила о пострадавшем ребенке: изначально речь шла о десятилетнем мальчике, раненном осколками в бедуинском поселении после перехвата беспилотника. Позднее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал Даниэль Хагари уточнил, что пострадала девочка. Еще позже в «Маген Давид Адом» подтвердили, что ранена девочка, отметив, что ей семь лет.

Сирены тревоги звучали в Иерусалиме, северных и южных районах Израиля в ночь на 14 апреля, когда Иран выпустил в направлении государства десятки ракет и беспилотников. Почти все их сбили, писал Ynet, однако часть снарядов и дронов достигла израильской территории около 02:00 мск.

В Иерусалиме во время атаки прозвучал взрыв. Ливанская группировка «Хезболла», которая той же ночью атаковала Израиль, заявила об ударе ракетами по штабу противовоздушной и противоракетной обороны израильской армии на Голанских высотах. Атакам подверглись военные объекты Израиля в пустыне Негев, незначительный ущерб получила база ЦАХАЛ на юге Израиля.

Иран назвал атаку «ответом на агрессию» Израиля в отношении консульства в Дамаске 1 апреля, в результате которой погибли иранские генералы. Израиль пообещал ответ на атаку и запросил экстренное заседание Совбеза ООН.