Израильская ПВО отразила атаку нескольких иранских дронов в небе над Иерусалимом. На севере и юге страны звучит воздушная тревога

В Иерусалиме прогремел взрыв, сообщает агентство AFP. О громких звуках в городе также пишет Times of Israel. Там звучит сигнал тревоги из-за воздушной атаки Ирана.

Тревога объявлена на юге и севере страны, а также над Мертвым морем, сообщили в армии ЦАХАЛ.

СNN пишет, что в небе над Иерусалимом работает ПВО, которая перехватила несколько иранских дронов. «Я слышу множественные взрывы, что-то похожее на перехват. Я не слышу звука ударов», — сказал корреспондент телеканала Ник Робертсон. О попадании дронов по каким-либо целям пока не сообщалось.

Ранее Израилю при поддержке США удалось перехватить несколько дронов, когда они летели над территориями Сирии и Иордана, передавал Channel 12. CNN и ABC также сообщали о беспилотниках, которые сбила американская ПВО.

Иран задействовал при атаке не только дроны, но и баллистические ракеты. К ударам Тегерана присоединились йеменские хуситы и ливанская «Хезболла». В США ожидают, что в общей сложности они могут запустить до 500 дронов и ракет.

Иран проводит атаку в ответ на удар Израиля по Дамаску 1 апреля, при котором погибли офицеры Корпуса стражей исламской революции. Власти ЕС, Британии и Франции осудили действия Тегерана и назвали их безрассудными, предупредив о риске эскалации.