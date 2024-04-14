Иран ударил по военным объектам Израиля в пустыне Негев
Иранские силы ударили по аэропорту Рамон, который расположен в пустыне Негев на юге Израиля, передает иранское агентство IRNA и Tasnim. Израильская система предупреждения выпустила несколько оповещений о возможных атаках на пустыню Негев, где находится ряд военных объектов страны, сообщает The New York Times. Вслед за этим аналог «Красного креста» ираильский «Маген Давид Адом» сообщил о ранении 10-летней девочки в пустыне, передает Ynet.
Ynet цитирует иранскую сторону, сообщая, что «израильская авиабаза в Негеве была успешно атакована ракетами Хайбера». По данным Тегерана, оттуда запустили ракеты в ходе атаки на Дамаск, в результате которой погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль утверждал, что атака была направлена на соседнее с иранским консульством здание, которое не обладает дипломатическим статусом.
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал Даниэль Хагари заявил о более 200 зафиксированных ударах Ирана, большинство из которых удалось перехватить на израильской территории или за ее пределами, передает Ynet. Однако несколько ракет упали, в частности, был нанесен удар по базе ЦАХАЛ на юге Израиля, что нанесло незначительный ущерб инфраструктуре, отметил он.
Также Хагари рассказал о ранении 10-летней девочки осколками в результате перехвата ракеты в пустыне Негев. По словам представителя израильской армии, «на подходе новые угрозы». На вопрос, нападет ли Израиль на Иран, он ответил: «ЦАХАЛ делает все возможное для защиты безопасности Израиля».
Иран атаковал израильскую территорию в ночь с 13 на 14 апреля. Как заявил МИД Ирана, атака является ответом на израильский удар по Дамаску, в результате которого погибли семь офицеров КСИР, и является самообороной.
«Иран без колебаний примет дальнейшие необходимые оборонительные меры для защиты своих законных интересов от любого акта военной агрессии или незаконного применения силы», — заявили в иранском МИДе.
Кроме иранской стороны удары нанесла ливанская группировка «Хезболла», а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана. Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.