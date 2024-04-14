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Удар Ирана по Израилю ,  
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Иран ударил по военным объектам Израиля в пустыне Негев

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Удар Ирана по Израилю
Иранские силы нанесли удар по израильским военным объектам в пустыне Негев. По данным ЦАХАЛ, зафиксировано более 200 иранских ударов по Израилю, те, что не удалось перехватить, нанесли повреждения военной базе на юге Израиля

Иранские силы ударили по аэропорту Рамон, который расположен в пустыне Негев на юге Израиля, передает иранское агентство IRNA и Tasnim. Израильская система предупреждения выпустила несколько оповещений о возможных атаках на пустыню Негев, где находится ряд военных объектов страны, сообщает The New York Times. Вслед за этим аналог «Красного креста» ираильский «Маген Давид Адом» сообщил о ранении 10-летней девочки в пустыне, передает Ynet.

Ynet цитирует иранскую сторону, сообщая, что «израильская авиабаза в Негеве была успешно атакована ракетами Хайбера». По данным Тегерана, оттуда запустили ракеты в ходе атаки на Дамаск, в результате которой погибли семь офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль утверждал, что атака была направлена на соседнее с иранским консульством здание, которое не обладает дипломатическим статусом.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), генерал Даниэль Хагари заявил о более 200 зафиксированных ударах Ирана, большинство из которых удалось перехватить на израильской территории или за ее пределами, передает Ynet. Однако несколько ракет упали, в частности, был нанесен удар по базе ЦАХАЛ на юге Израиля, что нанесло незначительный ущерб инфраструктуре, отметил он.

Также Хагари рассказал о ранении 10-летней девочки осколками в результате перехвата ракеты в пустыне Негев. По словам представителя израильской армии, «на подходе новые угрозы». На вопрос, нападет ли Израиль на Иран, он ответил: «ЦАХАЛ делает все возможное для защиты безопасности Израиля».

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Иран атаковал израильскую территорию в ночь с 13 на 14 апреля. Как заявил МИД Ирана, атака является ответом на израильский удар по Дамаску, в результате которого погибли семь офицеров КСИР, и является самообороной.

«Иран без колебаний примет дальнейшие необходимые оборонительные меры для защиты своих законных интересов от любого акта военной агрессии или незаконного применения силы», — заявили в иранском МИДе.

Кроме иранской стороны удары нанесла ливанская группировка «Хезболла», а также хуситы, которые пользуются поддержкой Тегерана. Взрывы прозвучали в том числе в Иерусалиме, также сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля и над Мертвым морем.

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