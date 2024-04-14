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Удар Ирана по Израилю ,  
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Fars узнал об угрозе Ирана сделать Иорданию «следующей целью»

Fars: Иран пригрозил сделать Иорданию следующей целью в случае поддержки Израиля
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Удар Ирана по Израилю

Иран предупредил Иорданию, что она может стать «следующей целью», если будет поддерживать Израиль во время «карательных атак», заявил Fars военный источник, сообщает Aljazeera.

Тегеран внимательно следит за действиями Иордании во время атак на Израиль, и обращает внимание на любые шаги, которые могут считаться поддержкой, подчеркнул собеседник агентства.

Иордания начала сбивать иранские дроны, летящие в Израиль
Политика

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля, при котором, по информации иранской стороны, погибли несколько генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль не подтвердил атаку, заявив, что ее целью было соседнее здание.

На фоне атаки Ирана Times of Israel сообщила со ссылкой на источники, что истребители Иордании сбили десятки иранских дронов, летевших в сторону Израиля через центральную и северную части королевства. О перехвате дронов над Иорданией также писал Channel 12. По информации Al Arabiya, Иордания также сбивает ракеты.

По информации официальных лиц, системы ПВО перехватили 99% ракет и дронов, выпущенных по Израилю, пишет Ynet. Часть снарядов и дронов достигла израильской территории ближе к 02:00 мск, в Иерусалиме прозвучал взрыв.

Израиль решил запросить срочное заседание Совбеза ООН в связи с нападением. Премьер страны Биньямин Нетаньяху пообещал Ирану ответ.

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Теги
Израиль Иордания беспилотники Иран
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