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Удар Ирана по Израилю ,  
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«Хезболла» выпустила десятки ракет по штабу ЦАХАЛ на Голанских высотах

«Хезболла» ударила из РСЗО по штабу Израиля на Голанских высотах
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Удар Ирана по Израилю
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Ливанская группировка «Хезболла» сообщила, что выпустила десятки ракет, передает Al Jazeera со ссылкой на заявление группировки.

По данным издания, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня по штабу противовоздушной и противоракетной обороны израильской армии на Голанах.

Голанские высоты — территория площадью около 1800 кв. км, суверенитет над которой оспаривают Израиль и Сирия. Голаны принадлежали Дамаску до войны 1967 года, в ходе нее они отошли к Израилю.

Сирия до сих пор считает Голанские высоты своей территорией, а их возвращение — важнейшим условием подписания мирного соглашения с Израилем.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске беспилотников со территории Ливана в направлении северных кибуцев (общин) Кфар-Блюм и Ханита. Военные нанесли ответный удар. Ситуация на ливанско-израильской границе обострилась после начала войны в секторе Газа.

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Поздно вечером 13 апреля Иран нанес удар по Израилю, выпустив ракеты и беспилотники. Позднее к атакам присоединились хуситы, которых как и «Хезболлу» поддерживает Тегеран. Сирены воздушной тревоги запущены на севере и юге Израиля, а также над Мертвым морем и в Иерусалиме.

Ранее CNN и ABC со ссылкой на источники сообщили, что американские системы ПВО перехватили несколько беспилотников, запущенных Ираном по Израилю. Минобороны Великобритании сообщило, что их истребители будут сбивать запускаемые Ираном беспилотники и ракеты на Ближнем Востоке.

«Хезболла» выпустила десятки ракет по штабу ЦАХАЛ на Голанских высотах
«Хезболла» выпустила десятки ракет по штабу ЦАХАЛ на Голанских высотах

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