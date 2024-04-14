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Удар Ирана по Израилю ,  
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В Израиле сообщили о первом раненном в результате атаки Ирана

Израильская служба скорой помощи: десятилетний мальчик ранен при атаке Ирана
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Удар Ирана по Израилю

В результате атаки Израиля со стороны Ирана ранен десятилетний мальчик, он находится в критическом состоянии, сообщила израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом» в X (ранее — Twitter).

Мальчик был ранен в бедуинском поселении в окрестностях города Арад на юге Израиля. Как утверждает Times of Israel, ребенок был ранен осколками после перехвата иранского беспилотника. При этом издание пишет, что раненный ребенок — девочка. По данным издания, ребенка доставили в больницу в Беэр-Шеве.

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Иран запустил десятки беспилотников и ракет по Израилю вечером 13 апреля. Тегеран сообщил, что проводит атаку, в том числе, в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля, при котором, по информации Тегерана, погибли несколько генералов корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль не подтвердил атаку, заявив, что ее целью было соседнее здание.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что засекла более ста беспилотников, запущенных с территории Ирана, а также баллистические ракеты. Times of Israel сообщила о присоединении к атаке Ирана йеменских хуситов. По данным издания, они запустили в сторону еврейского государства «сотни дронов».

ЦАХАЛ привела ПВО, корабли ВМС в боевую готовность, в воздух для перехвата подняли истребители. CNN, ABC и Channel 12 передают, что часть дронов уже сбили.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что страна готова к нападению Ирана, и пообещал ответ на атаку.

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Теги
Иран Израиль раненые беспилотники
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