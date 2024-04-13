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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В России заявили о расчете на помощь Запада в поимке заказчиков теракта

Небензя: Россия рассчитывает на помощь Запада в поимке заказчиков теракта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Подрыв «Северных потоков»

Россия рассчитывает на сотрудничество западных стран при поимке заказчиков теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

«Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» и привлечении их к ответственности», — сказал дипломат.

Небензя отметил, что также Россия полагается на сотрудничество с Западом «в вопросах наказания» виновных в диверсии на «Северных потоках». По его словам, зарубежные страны «недвусмысленно осудили» подрыв газопроводов, так же как и нападение на «Крокус».

В конце сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», предназначенных для поставок российского газа в Европу, произошли взрывы. Из строя были выведены три трубопроводные ветки из четырех. Расследованием случившегося занимались Германия, Дания и Швеция, однако его результаты не были опубликованы.

Западные СМИ неоднократно писали об украинском следе в этом деле. Президент России Владимир Путин заявлял, что газопроводы взорвали США или третья сторона под их влиянием.

В ходе заседания российский постпред также подчеркнул, что вопрос о «вовлеченности западных спецслужб в подготовку теракта» в «Крокусе» остается открытым. Причиной таких подозрений, по его словам, стало поспешное, еще до предварительных итогов расследования, опровержение со стороны Запада причастности Украины.

Захарова обвинила США в обелении Украины в деле о теракте в «Крокусе»
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате вооруженного нападения погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.

В начале апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о причастности Украины к атаке на «Крокус». Президент Владимир Путин говорил, что террористы планировали пересечь границу с Украиной, где для них было организовано «окно».

Директор ФСБ Александр Бортников также обвинил украинские спецслужбы в содействии теракту. Следственный комитет России в ходе расследования заявил, что исполнителям поступали деньги и криптовалюта с Украины.

США и Киев опровергали причастность украинской стороны к нападению на концертный зал.

Теги
Василий Небензя Совбез ООН ООН Крокус Сити Холл теракт
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