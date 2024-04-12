Захарова обвинила США в обелении Украины в деле о теракте в «Крокусе»

Вашингтону не удастся запутать расследование теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» сообщениями о причастности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам дипломата, деятельность США направлена на «манипулирование общественным мнением с тем, чтобы «обелить» своих подопечных». «Так, еще до получения хоть каких-то первичных результатов следствия Белый дом и Госдепартамент поспешили заявить, что Украина к теракту отношения не имеет», — уточнила Захарова.

Она добавила, что США «буквально выгораживают» Киев с тем, чтобы отвести подозрение от самих себя.

«Нужно понимать, что в расследовании этого кровавого преступления США участия не принимают и оказать какое-либо влияние на его ход, тем более пустить следствие по ложному пути, они никак не могут», — отметила Захарова.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

Российские власти заявили, что к нападению на «Крокус» причастна Украина. Следственный комитет обнаружил переводы денежных средств и криптовалюты с Украины, а в телефоне одного из участников теракта в концертном зале — фотографии лиц в камуфляже с украинским флагом.

Также СК объявил о возбуждении дела в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО по ч. 4 ст. 205.1 Уголовного кодекса — финансирование терроризма. Следователи заявили, что проверяют источники и дальнейшее движение средств «в размере нескольких миллионов долларов», причастность конкретных западных чиновников и организаций и связи исполнителей терактов «с иностранными кураторами».