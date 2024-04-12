Politico узнало об «оптимизме» ЕС насчет решения по российским активам

Politico: ЕС рассчитывает принять решение по активам России в ближайшее время

Фото: Вячеслав Мадиевский / Укринформ / Zuma / ТАСС

Евросоюз ближайшее время намерен принять решение об использовании доходов от замороженных российских активов для закупки вооружений для Украины, дипломаты рассматривают этот сценарий с «оптимизмом», передает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По данным издания, постоянные представители стран — членов ЕС будут обсуждать этот вопрос на встрече 15 апреля. Повестка заседания пока не раскрыта, однако среди документов, прикрепленных к анонсу на сайте Евросовета, значится обращение Еврокомиссии по вопросу использования доходов от российских активов.

После начала Россией военной операции на Украине западные страны заморозили активы российского Центробанка на сумму около €260 млрд ($282 млрд). Около 70% из них (€191 млрд, или $207 млрд) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. По итогам 2023 года финансовая группа получила от этих средств доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за указанный период.

Совет ЕС 12 февраля утвердил постановление, согласно которому прибыль от блокированных активов ЦБ России в депозитариях, где их находится более €1 млн, должна фиксироваться и храниться отдельно. Самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыль от замороженных средств не относится к российским активам и эти доходы можно вложить в производство оружия для Украины.

В ЕС был разработан механизм передачи части доходов в Европейский фонд мира для дальнейшей оплаты поставок оружия Киеву и в Фонд поддержки Украины, однако решения по этому вопросу не приняли.

Российские власти требуют разморозить активы ЦБ. Кремль предупредил о «незеркальном ответе» в случае конфискации средств, заявив, что доходы от замороженных российских активов принадлежат россиянам. «Считать, что они никому не принадлежат, это как минимум абсурдно», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, меры относительно российских активов разрушат инвестиционную привлекательность Европы.