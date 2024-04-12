Politico узнало об «оптимизме» ЕС насчет решения по российским активам
Евросоюз ближайшее время намерен принять решение об использовании доходов от замороженных российских активов для закупки вооружений для Украины, дипломаты рассматривают этот сценарий с «оптимизмом», передает Politico со ссылкой на европейских чиновников.
По данным издания, постоянные представители стран — членов ЕС будут обсуждать этот вопрос на встрече 15 апреля. Повестка заседания пока не раскрыта, однако среди документов, прикрепленных к анонсу на сайте Евросовета, значится обращение Еврокомиссии по вопросу использования доходов от российских активов.
После начала Россией военной операции на Украине западные страны заморозили активы российского Центробанка на сумму около €260 млрд ($282 млрд). Около 70% из них (€191 млрд, или $207 млрд) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.
По итогам 2023 года финансовая группа получила от этих средств доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за указанный период.
Совет ЕС 12 февраля утвердил постановление, согласно которому прибыль от блокированных активов ЦБ России в депозитариях, где их находится более €1 млн, должна фиксироваться и храниться отдельно. Самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прибыль от замороженных средств не относится к российским активам и эти доходы можно вложить в производство оружия для Украины.
В ЕС был разработан механизм передачи части доходов в Европейский фонд мира для дальнейшей оплаты поставок оружия Киеву и в Фонд поддержки Украины, однако решения по этому вопросу не приняли.
Российские власти требуют разморозить активы ЦБ. Кремль предупредил о «незеркальном ответе» в случае конфискации средств, заявив, что доходы от замороженных российских активов принадлежат россиянам. «Считать, что они никому не принадлежат, это как минимум абсурдно», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, меры относительно российских активов разрушат инвестиционную привлекательность Европы.