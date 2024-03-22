Песков пообещал последствия для банков ЕС из-за российских активов
Передача доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины повлечет очень серьезные последствия для европейских банков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.
«Юридическая служба любого банка понимает катастрофические последствия таких действий по экспроприации активов — и для банка, и для страны в целом, и для экономики европейской, и так далее и тому подобное. Конечно, будь такие решения реализованы, это повлечет очень серьезные последствия для тех, кто их принимал и кто их реализовывал», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что доходы от замороженных российских активов принадлежат россиянам. «Считать, что они никому не принадлежат, — это как минимум абсурдно», — добавил Песков.
Страны G7, Евросоюза и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находится в бельгийской Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), которая в прошлом году заработала на них около €3 млрд благодаря инвестированию. Reuters также оценивал прибыль в $2,5–3 млрд в год.
В середине февраля в ЕС утвердили постановление, согласно которому прибыль от блокированных активов ЦБ России в депозитариях, где их хранится на сумму более €1 млн, должна фиксироваться и храниться отдельно. Самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что прибыль от замороженных средств не относится к российским активам и эти доходы можно вложить в производство оружия для Украины.
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В российском МИДе отмечали, что любые меры, которые на Западе решат применить к заблокированным активам, будут представлять собой «воровство российского имущества». Кремль неоднократно предупреждал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке.
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