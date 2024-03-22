 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Песков пообещал последствия для банков ЕС из-за российских активов

В Кремле пообещали последствия для банков ЕС из-за российских активов
Сюжет
Война санкций
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images

Передача доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины повлечет очень серьезные последствия для европейских банков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Юридическая служба любого банка понимает катастрофические последствия таких действий по экспроприации активов — и для банка, и для страны в целом, и для экономики европейской, и так далее и тому подобное. Конечно, будь такие решения реализованы, это повлечет очень серьезные последствия для тех, кто их принимал и кто их реализовывал», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что доходы от замороженных российских активов принадлежат россиянам. «Считать, что они никому не принадлежат, — это как минимум абсурдно», — добавил Песков.

Саммит ЕС не принял решения по замороженным активам России
Политика
Эмманюэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц (слева направо) и другие лидеры на саммите ЕС

Страны G7, Евросоюза и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находится в бельгийской Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), которая в прошлом году заработала на них около €3 млрд благодаря инвестированию. Reuters также оценивал прибыль в $2,5–3 млрд в год.

В середине февраля в ЕС утвердили постановление, согласно которому прибыль от блокированных активов ЦБ России в депозитариях, где их хранится на сумму более €1 млн, должна фиксироваться и храниться отдельно. Самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что прибыль от замороженных средств не относится к российским активам и эти доходы можно вложить в производство оружия для Украины.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

В российском МИДе отмечали, что любые меры, которые на Западе решат применить к заблокированным активам, будут представлять собой «воровство российского имущества». Кремль неоднократно предупреждал, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке.

«Мы теряем станцию». В Украине рассказали о состоянии крупнейшей ГЭС после ударов

Кологривый в суде заявил о «несоизмеримо жестком наказании». Видео

Глава МИД Польши раскритиковал перспективы вступления Украины в НАТО

Власти Украины заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики. Что известно

Опубликованы фото последствий обстрела Белгорода

Вашингтон призвал Киев прекратить обстрелы России. Подробности

ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Как менялся средний лимит россиян по кредитным картам. Инфографика

Каким будет решение ЦБ по ключевой ставке? Прогнозы экспертов

Курс доллара аномально упал ниже ₽92. Эксперты ожидали его роста
Теги
Дмитрий Песков зарубежные активы российские активы
Материалы по теме
Bloomberg узнал о предложении США по использованию российских активов
Политика
ЕС приблизился к использованию замороженных российских активов
Политика
Бельгия передаст Украине доходы от замороженных активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 100,37 (-0,25) Инвестиции, 21 мар, 16:46 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 91,95 (-0,74) Инвестиции, 21 мар, 16:46
Момент удара по Днепровской ГЭС. Видео Политика, 15:03
Минтранс согласовал с бизнесом проект новых правил полетов дронов Бизнес, 15:00
На «потом» не сдвинут: новостройки, которые сдадут раньше срока РБК и ПИК, 15:00
Команда «Формулы-1» Williams выступит в Австралии только с одним гонщиком Спорт, 14:59
Харьков оказался полностью обесточен Политика, 14:54
Как тайванец в кожаной куртке создал техно-империю стоимостью в триллион Pro, 14:45
Песков оценил последствия ограничений на импорт зерна из России в ЕС Экономика, 14:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Сделанный под Липецком премиум-кроссовер будут продавать почти за ₽7 млн Авто, 14:37
«Газпром» остановит «Силу Сибири» на весеннюю профилактику Экономика, 14:35
Три тревоги, из-за которых сотрудники выгорают. Как с ними справиться Pro, 14:34
Минобороны заявило о массированном ударе возмездия по энергетике Украины⁠ Политика, 14:26
Акции ЛУКОЙЛа подешевели на 3% после объявления размера дивидендов Инвестиции, 14:26
Билялетдинов пообещал остаться в хоккее после ухода из «Ак Барса» Спорт, 14:24
Спрос на ипотеку в марте резко вырос после провала в январе-феврале Недвижимость, 14:24