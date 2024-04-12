FT узнала детали плана США по финансированию Украины и российским активам

Вашингтон предложил выпустить долговые обязательства под будущие доходы от замороженных активов России. В странах Европы есть вопросы к такому подходу. Москва предупреждала, что даст незеркальный ответ на изъятие активов

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США предложили предоставить Украине десятки миллиардов евро авансом — под залог будущих прибылей, полученных с российских государственных активов, заблокированных в западных странах, однако к этому предложению появились вопросы, пишет Financial Times.

Американское предложение позволит достичь компромисса по спорному вопросу о том, куда направить прибыль с активов — на военные или гражданские нужды, отметил источник FT среди европейских дипломатов. Если сумма выручки достигнет €1 млрд, указал он, Украина сможет получить €300 млн за оборону, €300 млн на реконструкцию и €300 млн на обеспечение кредитов.

Облигации за счет российских активов могут принести €30-40 млрд в течение следующих 10 лет и €50-60 млрд в течение 15-20 лет, оценил собеседник среди европейских чиновников, оговорившись, что все будет зависеть от процентных ставок, в оценках надо быть осторожными.

Однако власти одной крупной страны Евросоюза, как пишет издание, задались вопросом: что будет с облигациями, которые обеспечены 10-летними выплатами процентов по российским активам, если конфликт Москвы и Киева завершится через пару лет и аквтиы будут разморожены и возвращены России в рамках мирного соглашения. Чиновники предположили, что страны «Большой семерки» могли бы обеспечить облигации собственной гарантией для успокоения частных инвесторов, но и здесь могут возникнуть проблемы.

Американскую идею обсудят в кулуарах весенних встреч Всемирного банка и МВФ, а также в июне на ежегодном саммите «Большой семерки». США к саммиту оценят потенциальный уровень возможной помощи, которую получится предоставить через займ или облигации.

Как напомнили в Белом доме, европейские страны согласились перечислять прибыль с замороженных российских активов Украине, а американская инициатива позволит увеличить выплаты.

«Вместо того, чтобы просто перечислять годовую прибыль из резервов <...>, теоретически возможно перечислить прибыль за 10 или 30 лет. Текущий объем прибылей за такой срок очень велик», — сказал заместитель советника президента США по международной экономике Дейлип Сингх.

После начала Россией военной операции на Украине западные страны заморозили активы российского Центробанка на сумму около €260 млрд ($282 млрд). Около 70% из них (€191 млрд, или $207 млрд) хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. По итогам 2023 года финансовая группа получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за этот период.

Российские власти требуют разморозить активы ЦБ. Кремль предупреждал о «незеркальном ответе» в случае конфискации средств и указывал, что доходы от замороженных российских активов принадлежат россиянам. «Считать, что они никому не принадлежат, — это как минимум абсурдно», — сказал представитель президента Дмитрий Песков. По его мнению, действия с российскими активами разрушат инвестиционную привлекательность Европы.

Как ранее выяснил Bloomberg, западные эксперты сочли конфискацию российских активов соответствующей международному праву, следует из письма десяти специалистов в области юриспруденции.