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Война санкций ,  
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Саммит ЕС не принял решения по замороженным активам России

Саммит ЕС не принял решения по замороженным активам России
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Война санкций
В ЕС ранее допустили, что прибыль от российских активов (около $3 млрд) могут направить на помощь Украине, в частности, военную. Москва намерена задействовать судебные механизмы в случае изъятия этих средств
Эмманюэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц (слева направо) и другие лидеры на саммите ЕС
Эмманюэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Олаф Шольц (слева направо) и другие лидеры на саммите ЕС (Фото: Yves Herman / Reuters)

На саммите ЕС не приняли какого-либо решения по вопросу использования доходов от замороженных российских активов для Украины, следует из заявления по итогам мероприятия.

«Саммит ЕС рассмотрел прогресс по дальнейшим конкретным шагам для перенаправления доходов от замороженных активов России на нужды Украины, включая возможную военную поддержку. Саммит призвал Совет ЕС продолжить работу над последними предложениями», — говорится в документе (цитата по ТАСС).

Страны G7, ЕС и Австралия заблокировали активы российского ЦБ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находится в бельгийской Euroclear (Financial Times писала, что речь идет о €191 млрд), которая в прошлом году заработала на них около €3 млрд благодаря инвестированию. Reuters также оценивал прибыль в $2,5–3 млрд в год.

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Фото:Александр Ратушняк / Reuters

В ЕС 12 февраля было утверждено постановление, согласно которому прибыль от блокированных активов ЦБ России в депозитариях, где их хранится на сумму более €1 млн, должна фиксироваться и храниться отдельно, самим депозитариям запретили распоряжаться полученной чистой прибылью.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее сообщила, что прибыль от замороженных средств не относится к российским активам и эти доходы можно вложить в производство оружия для Украины.

18 марта Bloomberg со ссылкой на документ ЕС сообщил, что механизм изъятия прибыли подразумевает введение налога на нее и использование полученных средств для финансирования военных поставок Киеву и «стимулирования оборонной промышленности» Украины. 20 марта ЕК утвердила схему, по которой 90% от суммы будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Украины, остальные 10% — на восстановление страны.

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Россия будет реагировать на изъятие замороженных активов и использование их в пользу Украины незеркально, задействует все судебные механизмы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 марта.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
российские активы Евросоюз
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