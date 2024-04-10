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Политика ,  
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Си Цзиньпин встретился с бывшим президентом Тайваня Ма Инцзю

Лидер Китая Си Цзиньпин встретился в Пекине с экс-президентом Тайваня Ма Инцзю
Ма Инцзю и Си Цзиньпин
Ма Инцзю и Си Цзиньпин (Фото: Zuma / ТАСС)

Китайский лидер Си Цзиньпин встретился в Пекине с бывшим президентом Тайваня Ма Инцзю, сообщает государственный телеканал Китая CGTV, не приводя дополнительных подробностей.

По данным тайваньской газеты Taipei Times, прямую трансляцию встречи запретили, а телефоны журналистов на мероприятии в Доме народных собраний Пекина временно отобрали.

В последний раз Си Цзиньпин и Ма Инцзю вели переговоры в ноябре 2015 года. Тогда Ма Инцзю был первым тайваньским президентом, встретившимся с китайским лидером на саммите в Сингапуре.

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После поражения в гражданской войне в 1949 году прежде правившая Китаем партия Гоминьдан бежала на Тайвань, но отказалась признавать легитимность правительства коммунистов и объявила себя единственной законной властью по обе стороны Тайваньского пролива. Первое время такого же мнения придерживалась и большая часть мирового сообщества, и именно у Китайской Республики (официальное название Тайваня) было место в ООН.

Однако в 1971 году право представительства в ООН перешло коммунистическому Китаю, и в последующие годы международная поддержка гоминьдановского правительства постепенно ослабла. Сейчас независимость Тайваня признают лишь 12 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Китай считает правительство на Тайване сепаратистами, а сам остров — своей провинцией.

Во время новогоднего обращения 2024 года Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет придерживаться курса непременного воссоединения с Тайбэем.

Нынешние отношения между Тайванем и Китаем можно охарактеризовать как «напряженные». В январе 2024 года на острове прошли выборы, новым президентом Тайваня стал нежелательный для Китая кандидат — член правящей партии Лай Циндэ. Пекин назвал его «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе».

В апреле, как написала газета Financial Times, несколько крупных тайваньских производителей рассматривают возможность создания дополнительных штаб-квартир за границей, чтобы продолжать работу из-за рубежа в случае нападения Китая на остров.

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Теги
Си Цзиньпин Китай Тайвань Пекин переговоры
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