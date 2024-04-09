 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Си Цзиньпин на встрече с Лавровым передал привет Путину

Си Цзиньпин на встрече с Лавровым в Пекине передал приветствие Путину
Сергей Лавров и Си Цзиньпин
Сергей Лавров и Си Цзиньпин (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Глава Китая Си Цзиньпин на встрече в Пекине с главой МИД России Сергеем Лавровым попросил передать приветствие президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

«Сначала прошу передать искренние слова приветствия президенту России Владимиру Путину», — сказал Си Цзиньпин, открывая встречу. Лавров в свою очередь передал главе Китая «наилучшие приветы» Путина.

Си Цзиньпин отметил, что в этом году Китай и Россия отмечают 750-летие установления дипломатических отношений. По его словам, за эти годы два государства «встали на новый путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

Лавров заявил, что председатель КНР проделал «большую плодотворную работу по продвижению российско-китайских отношений».

Лавров раскрыл планы по встречам Путина и Си Цзиньпина в 2024 году
Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Глава российского МИДа прибыл в Китай 8 апреля. Он уже встретился с коллегой Ван И. По итогам переговоров они подписали план межмидовских консультаций на 2024 год. Лавров заявил, что переговоры прошли в «атмосфере дружбы».

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Персоны
Сергей Лавров Си Цзиньпин Пекин Китай Владимир Путин
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лавров прилетел в Китай
Политика
Лавров посетит Китай и проведет переговоры с Ван И по «горячим темам»
Политика
Лавров начал переговоры с Си Цзиньпином в Пекине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
На Уолл-стрит предсказали рост цен на золото до $3500 за унцию Инвестиции, 12:41
МВД усилило патрули в затопленном Орске для охраны домов от мародеров Общество, 12:41
Глава «Роскосмоса» назвал причину отмены запуска «Ангары-А5» с Восточного Технологии и медиа, 12:38
Глава МЧС с воздуха осмотрел затопленные территории Оренбургской области Общество, 12:36
Чем опасны обиды из детства и почему вы до сих пор часто обижаетесь Pro, 12:35
Си Цзиньпин на встрече с Лавровым передал привет Путину Политика, 12:28
Ракова анонсировала программу капремонта столичных школ Город, 12:23
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности Общество, 12:23
«Море, возьми меня»: как пел умерший певец Евгений Кунгуров Общество, 12:22
Путин сменил постпреда России при ОДКБ Политика, 12:13
От ₽11 млн: сколько стоит построить дом из дерева этой весной Недвижимость, 12:12
Опрос Deutsche Bank выявил ожидание инвесторами биткоина дешевле $20 тыс. Крипто, 12:12
В Самарской области подожгли релейный шкаф на железной дороге Политика, 12:10
Как выглядело солнечное затмение с орбиты Земли. Видео Технологии и медиа, 12:08