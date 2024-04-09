Си Цзиньпин на встрече с Лавровым передал привет Путину

Си Цзиньпин на встрече с Лавровым в Пекине передал приветствие Путину

Сергей Лавров и Си Цзиньпин (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Глава Китая Си Цзиньпин на встрече в Пекине с главой МИД России Сергеем Лавровым попросил передать приветствие президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

«Сначала прошу передать искренние слова приветствия президенту России Владимиру Путину», — сказал Си Цзиньпин, открывая встречу. Лавров в свою очередь передал главе Китая «наилучшие приветы» Путина.

Си Цзиньпин отметил, что в этом году Китай и Россия отмечают 750-летие установления дипломатических отношений. По его словам, за эти годы два государства «встали на новый путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества».

Лавров заявил, что председатель КНР проделал «большую плодотворную работу по продвижению российско-китайских отношений».

Глава российского МИДа прибыл в Китай 8 апреля. Он уже встретился с коллегой Ван И. По итогам переговоров они подписали план межмидовских консультаций на 2024 год. Лавров заявил, что переговоры прошли в «атмосфере дружбы».