Тайвань отказался от помощи материкового Китая после землетрясения
Власти Тайваня не видят необходимости в помощи материкового Китая в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает тайваньский новостной портал The Watch Media со ссылкой на заявление пресс-службы Совета по делам материкового Китая.
Обеспокоенность землетрясением выразило Управление по делам Тайваня, учреждение при Госсовете КНР, которое отвечает за отношения материкового Китая и тайваньского региона. Управление также предложило острову помощь.
В Совете по делам материкового Китая поблагодарили Пекин за беспокойство, но подчеркнули, что не нуждаются в поддержке.
Административный статус Тайваня не урегулирован. Регион объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией.
Землетрясение на Тайване произошло 3 апреля, на острове были зафиксированы несколько подземных толчков. Магнитуда самого сильного из них составила 7,2.
В результате землетрясения погибли четыре человека, более 50 пострадали. К ликвидации последствий подземных толчков привлекли военных.
Это землетрясение стало сильнейшим на Тайване за последние 25 лет.
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