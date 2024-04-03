Тайвань отказался от помощи материкового Китая после землетрясения

Тайвань отказался от помощи материкового Китая после землетрясения

Фото: Zhao Bo / XinHua / Global Look Press Фото: Taiwan National Fire Agency / Reuters Фото: EYEPRESS / Reuters Фото: Jimmy Beunardeau, Hans Lucas / Reuters Фото: Qi Fei / XinHua / Global Look Press Фото: Fabian Hamacher / Reuters Фото: Tutuloveeat / Reuters Фото: Tsuyoshi Sakuragi / The Yomiuri Shimbun / Reuters

Власти Тайваня не видят необходимости в помощи материкового Китая в ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщает тайваньский новостной портал The Watch Media со ссылкой на заявление пресс-службы Совета по делам материкового Китая.

Обеспокоенность землетрясением выразило Управление по делам Тайваня, учреждение при Госсовете КНР, которое отвечает за отношения материкового Китая и тайваньского региона. Управление также предложило острову помощь.

В Совете по делам материкового Китая поблагодарили Пекин за беспокойство, но подчеркнули, что не нуждаются в поддержке.

Административный статус Тайваня не урегулирован. Регион объявил об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году. Пекин не признает независимость острова и считает его своей провинцией.

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Землетрясение на Тайване произошло 3 апреля, на острове были зафиксированы несколько подземных толчков. Магнитуда самого сильного из них составила 7,2.

В результате землетрясения погибли четыре человека, более 50 пострадали. К ликвидации последствий подземных толчков привлекли военных.

Это землетрясение стало сильнейшим на Тайване за последние 25 лет.