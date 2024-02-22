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Политика ,  
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На Тайвань прибыла делегация конгресса США

На Тайвань прибыла делегация конгресса США

Делегация членов палаты представителей США прибыла на Тайвань, сообщила некоммерческая организация Американский институт на Тайване.

Конгрессмены будут находиться на острове с 22 по 24 февраля «в рамках более масштабного визита в Индо-Тихоокеанский регион». Делегацию возглавляет председатель специального комитета по Китаю нижней палаты конгресса республиканец Майк Галлахер, представляющий штат Висконсин. В группу также входят демократ от Иллинойса Раджа Кришнамурти, республиканец от Мичигана Джон Муленаар, его однопартиец от Южной Дакоты Дасти Джонсон и демократ от Массачусетса Сет Моултон.

У конгрессменов запланированы встречи с тайваньским руководством и представителями гражданского общества, на которых будут затронуты вопросы «региональной безопасности, торговли и инвестиций», отметил институт.

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О планируемой поездке американских законодателей 14 февраля сообщила The Financial Times. Газета отметила, что это будет первый визит политиков из США на остров после того, как в середине января там состоялись выбора президента. Новым главой государства стал кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ, которого Китай назвал «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». Его инаугурация пройдет 20 мая.

FT писала, что делегация, вероятно, проведет встречу с Лаем, а также новым спикером парламента Тайваня Хань Куо-ю, представляющим партию «Гоминьдан». Она считается более приемлемой для Пекина, чем ДПП.

Лай Циндэ после победы заявил о решимости «защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая». Вместе с тем он подчеркнул, что готов вести переговоры с Пекином. Он также отметил, что в его планах развивать отношения с Вашингтоном и работать над укреплением обороноспособности острова.

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