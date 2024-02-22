На Тайвань прибыла делегация конгресса США
Делегация членов палаты представителей США прибыла на Тайвань, сообщила некоммерческая организация Американский институт на Тайване.
Конгрессмены будут находиться на острове с 22 по 24 февраля «в рамках более масштабного визита в Индо-Тихоокеанский регион». Делегацию возглавляет председатель специального комитета по Китаю нижней палаты конгресса республиканец Майк Галлахер, представляющий штат Висконсин. В группу также входят демократ от Иллинойса Раджа Кришнамурти, республиканец от Мичигана Джон Муленаар, его однопартиец от Южной Дакоты Дасти Джонсон и демократ от Массачусетса Сет Моултон.
У конгрессменов запланированы встречи с тайваньским руководством и представителями гражданского общества, на которых будут затронуты вопросы «региональной безопасности, торговли и инвестиций», отметил институт.
О планируемой поездке американских законодателей 14 февраля сообщила The Financial Times. Газета отметила, что это будет первый визит политиков из США на остров после того, как в середине января там состоялись выбора президента. Новым главой государства стал кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ, которого Китай назвал «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». Его инаугурация пройдет 20 мая.
FT писала, что делегация, вероятно, проведет встречу с Лаем, а также новым спикером парламента Тайваня Хань Куо-ю, представляющим партию «Гоминьдан». Она считается более приемлемой для Пекина, чем ДПП.
Лай Циндэ после победы заявил о решимости «защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая». Вместе с тем он подчеркнул, что готов вести переговоры с Пекином. Он также отметил, что в его планах развивать отношения с Вашингтоном и работать над укреплением обороноспособности острова.
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