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МИД Китая призвал США перестать помогать Тайваню отстаивать независимость

Глава МИД Ван И: США должны соблюдать принцип «одного Китая»

Если США хотят мира в Тайваньском проливе, они должны соблюдать принцип «одного Китая» и не поддерживать независимость Тайваня, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Слова министра приводит пресс-служба ведомства.

На переговорах Ван И подчеркнул, что «в мире существует только один Китай, а Тайвань является частью территории Китая, и это реальный статус-кво тайваньского вопроса». Если США действительно хотят стабильности, они должны на практике реализовать заявление об отсутствии поддержки независимости Тайваня.

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Также Ван И попросил США отменить односторонние санкции в отношении китайских компаний и частных лиц. Обе стороны обменялись мнениями о проведении культурных обменов, а также содействию обменом персоналом. Глава МИД Китая призвал Вашингтон прекратить «необоснованные преследования и допросы китайских граждан и делать больше для укрепления взаимопонимания между двумя народами».

США поставляют оружие Тайваню, при этом заявляя о приверженности принципу «одного Китая». Президент Джо Байден не раз обещал, что США будут защищать Тайвань в случае возможного нападения Китая.

Вашингтон создает центры военной логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Австралию, чтобы Китай не смог нанести ущерб военно-морским и воздушным силам США в случае конфликта за Тайвань.

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