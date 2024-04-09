Посольство России в Берне: Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине

Посольство в Берне сообщило, что Россию не позвали на саммит по Украине

Посольство России в Швейцарии, Берн (Фото: Посольство России в Берне)

Швейцария не направила России приглашение на мирный саммит по Украине, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов.

«В то же время наша позиция хороша известна. Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет», — отметил представитель дипмиссии.

В посольстве отметили, что идея мирного саммита неприемлема для России, так как «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», которая не учитывает интересы российской стороны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в марте заявила, что Россия не намерена участвовать в швейцарской конференции, даже если получит официальное приглашение.

В январе президент Швейцарии Виола Амхерд анонсировала мирную конференцию по украинской «формуле мира». 8 апреля в швейцарском МИДе сообщили РБК, что в стране ведется подготовка первого мирного саммита по Украине.

Bloomberg со ссылкой на источники уточнил, что власти Швейцарии планируют провести конференцию 16–17 июня. Она состоится, вероятнее всего, в Люцерне. По информации агентства, на встречу будут приглашены представители от 80 до 100 стран, в основном глобального Юга.

В феврале Bloomberg писал, что проведение саммита тормозит «безучастность» мировых лидеров. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял нежелание некоторых стран участвовать в саммите их собственными отношениями с Россией.

«Формула мира», которую Зеленский представил на саммите G20 осенью 2022 года, состоит из десяти пунктов и включает вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, недопущение повторения конфликта, а также подтверждение его окончания.

Россия исключает переговоры на основе формулы. Москва для урегулирования кризиса требует признания за ней «новых территориальных реалий» и нейтрального статуса Украины.