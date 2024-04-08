МИД Швейцарии рассказал о подготовке первого мирного саммита по Украине

Люцерн, Швейцария (Фото: Udo Bernhart / picture alliance / Global Look Press)

В Швейцарии ведется подготовка первого мирного саммита по Украине на высоком уровне, сообщили РБК в пресс-службе МИД страны.

«По просьбе Украины Швейцария согласилась принять у себя первую конференцию высокого уровня по вопросам регулирования на Украине. В настоящее время ведется подготовка», — уточнили в ведомстве.

О дате и месте проведения саммита, а также о государствах-участниках будет сообщено «в надлежащее время», добавили в МИДе.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что власти Швейцарии планируют провести конференцию на высоком уровне по миру на Украине 16–17 июня. Она состоится, вероятнее всего, в Люцерне.

На встречу пригласят представителей от 80 до 100 стран, в основном южных. По словам собеседников агентства, официальное заявление Берна может выйти 10 апреля.

В январе президент Швейцарии Виола Амхерд согласилась организовать саммит по украинской «формуле мира», в том числе с участием стран глобального Юга. Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что встречу могут провести весной. Однако в феврале Bloomberg сообщил, что мероприятие могут отложить до апреля или мая из-за «безучастности» мировых лидеров. Берн не исключал как того, что саммит отложат, так и проведения двух встреч.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова вести переговоры с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов, в том числе и «на земле». Он исключил возвращение новых регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России после референдума осенью 2022 года.

Украинская сторона требует вывести российские войска и вернуть границы страны по состоянию на 1991 год, то есть с новыми регионами и Крымом. И Киев, и Москва называют условия друг друга неприемлемыми.