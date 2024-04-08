 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД Швейцарии рассказал о подготовке первого мирного саммита по Украине

МИД Швейцарии: готовится первый мирный саммит высокого уровня по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Люцерн, Швейцария
Люцерн, Швейцария (Фото: Udo Bernhart / picture alliance / Global Look Press)

В Швейцарии ведется подготовка первого мирного саммита по Украине на высоком уровне, сообщили РБК в пресс-службе МИД страны.

«По просьбе Украины Швейцария согласилась принять у себя первую конференцию высокого уровня по вопросам регулирования на Украине. В настоящее время ведется подготовка», — уточнили в ведомстве.

О дате и месте проведения саммита, а также о государствах-участниках будет сообщено «в надлежащее время», добавили в МИДе.

Российский дипломат усомнился, что Швейцария возглавит усилия по Украине
Политика
Геннадий Гатилов

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что власти Швейцарии планируют провести конференцию на высоком уровне по миру на Украине 16–17 июня. Она состоится, вероятнее всего, в Люцерне.

На встречу пригласят представителей от 80 до 100 стран, в основном южных. По словам собеседников агентства, официальное заявление Берна может выйти 10 апреля.

В январе президент Швейцарии Виола Амхерд согласилась организовать саммит по украинской «формуле мира», в том числе с участием стран глобального Юга. Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что встречу могут провести весной. Однако в феврале Bloomberg сообщил, что мероприятие могут отложить до апреля или мая из-за «безучастности» мировых лидеров. Берн не исключал как того, что саммит отложат, так и проведения двух встреч.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова вести переговоры с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов, в том числе и «на земле». Он исключил возвращение новых регионов — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые вошли в состав России после референдума осенью 2022 года.

Украинская сторона требует вывести российские войска и вернуть границы страны по состоянию на 1991 год, то есть с новыми регионами и Крымом. И Киев, и Москва называют условия друг друга неприемлемыми.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Швейцария саммит Украина Россия мирные переговоры
Материалы по теме
Швейцария не исключила переноса мирной конференции по Украине
Политика
Посол заявил об угрозе репутации Швейцарии из-за передачи активов Киеву
Политика
Глава офиса президента Украины счел невозможными переговоры с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 16:31
РФС отстранил пятерых футболистов и судью из-за многочисленных ставок Спорт, 21:20
«Спартак» не станет собирать руководство для срочной отставки Абаскаля Спорт, 21:16
«Аппетит инвесторов возрастает». Как поведет себя рынок криптовалют Крипто, 21:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
МИД Швейцарии рассказал о подготовке первого мирного саммита по Украине Политика, 20:54
Ставки на падение иены достигли максимума за 17 лет Инвестиции, 20:39
Кучеров и Панарин вошли в тройку лучших игроков недели в НХЛ Спорт, 20:37
Сезон возможностей с РБК Pro
До −76% на годовую подписку и опции
За скидкой
Постпред заявил, что МАГАТЭ не решается осудить Украину за атаку на ЗАЭС Политика, 20:36
Путин поручил продлить петербургское метро до Пулково Экономика, 20:29
Мэр Орска рассказал о встрече с протестующими жителями Общество, 20:25
Солнечное затмение над Северной Америкой. Трансляция Технологии и медиа, 20:23
Более 5 тыс. человек остались без газа после обрушения моста в Вязьме Общество, 20:18
Как цена биткоина вела себя после прошлых халвингов. Анализ Kaiko Крипто, 20:18
АФК «Система» отчиталась о росте выручки на 17% в 2023 году Отрасли, 20:09