Семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в реестр террористов

Семерых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в реестр террористов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в перечень террористов и экстремистов.

В реестре появились персональные данные семерых человек, которых следствие считает пособниками непосредственных исполнителей теракта. В список внесены:

Аминчон Исломов,

Диловар Исломов,

Исроил Исломов,

Алишер Касимов,

Назримад Лутфуллои,

Якубджони Юсуфзода,

Мухаммад Шарипзода.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта: вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, в результате теракта погибли 145 человек, среди них шестеро детей, более 550 человек пострадали.

В рамках дела арестованы более десяти человек, в том числе четверо, которых силовики назвали непосредственными исполнителями — Мухаммадсобир Файзов, Далержон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни. Все они граждане Таджикистана.

По версии следствия, Фаридуни «вовлек в состав организованной группы» братьев Аминчона и Диловара Исломовых. Следственный комитет считает, что они, а также их отец Исроил Исломов оказывали содействие нападавшим при подготовке теракта — предоставили им автомобиль и квартиру для проживания, а также перевозили деньги.

Якубджони Юсуфзода, по данным СК, за несколько дней до нападения на «Крокус» «через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов». Назримад Лутфуллои и Мухаммад Шарипзода, как считает ведомство, также участвовали в финансировании террористов. Алишер Касимов сдал квартиру обвиняемому в нападении на «Крокус» Шамсиддину Фаридуни, говорится в материалах суда.