Защита Исроила Исломова заявила, что тот не знал о подготовке атаки на «Крокус»

Адвокат Исломова заявил, что тот не знал о подготовке теракта в «Крокусе»

Исроил Исломов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Исроил Исломов не знал о готовящемся нападении, заявила ТАСС его адвокат Залина Есенова.

«Позиция Исломова заключается в следующем: он не признает вину и утверждает, что не знал о том, что четверо исполнителей теракта готовят эту акцию», — сказала она.

Исроилу Исломову 62 года, он проходит по делу о теракте вместе со своими сыновьями — Аминчоном и Диловаром. СК полагает, что все трое оказывали содействие нападавшим при подготовке теракта — предоставили им автомобиль и квартиру для проживания, а также перевозили деньги.

Басманный суд Москвы арестовал Исломова и его сыновей 25 марта, они останутся под стражей по меньшей мере до 22 мая. Исломов-старший пытался обжаловать свой арест, но проиграл апелляцию.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и подожгли помещения. Согласно последним данным, погибли 145 человек, пострадали свыше 550.

В России подозреваемыми по делу проходят 12 человек. Арестованы десять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Еще девятерых человек задержали по этому делу в Таджикистане.