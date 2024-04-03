 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Адвокат Исломова заявил, что тот не знал о подготовке теракта в «Крокусе»

Защита Исроила Исломова заявила, что тот не знал о подготовке атаки на «Крокус»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Исроил Исломов
Исроил Исломов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Исроил Исломов не знал о готовящемся нападении, заявила ТАСС его адвокат Залина Есенова.

«Позиция Исломова заключается в следующем: он не признает вину и утверждает, что не знал о том, что четверо исполнителей теракта готовят эту акцию», — сказала она.

Исроилу Исломову 62 года, он проходит по делу о теракте вместе со своими сыновьями — Аминчоном и Диловаром. СК полагает, что все трое оказывали содействие нападавшим при подготовке теракта — предоставили им автомобиль и квартиру для проживания, а также перевозили деньги.

Мишустин заявил, что разделяет «желание возмездия» за теракт в «Крокусе»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Басманный суд Москвы арестовал Исломова и его сыновей 25 марта, они останутся под стражей по меньшей мере до 22 мая. Исломов-старший пытался обжаловать свой арест, но проиграл апелляцию.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и подожгли помещения. Согласно последним данным, погибли 145 человек, пострадали свыше 550.

В России подозреваемыми по делу проходят 12 человек. Арестованы десять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Еще девятерых человек задержали по этому делу в Таджикистане.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт адвокат
Материалы по теме
Арестованный по делу «Крокуса» проиграл апелляцию о мере пресечения
Политика
Патрушев вновь связал теракт в «Крокусе» со спецслужбами Украины
Политика
После теракта в «Крокусе» из Москвы выдворили более 400 мигрантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 99,43 (+0,02) Инвестиции, 17:06 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 92,39 (-0,14) Инвестиции, 17:06
Путин заявил о важности строительства моста между Сахалином и материком Политика, 17:18
В Екатеринбурге начали раздавать повестки пришедшим в ГИБДД мигрантам Общество, 17:11
С 23 по 26 апреля пройдет международная выставка «Связь-2024» Пресс-центр, 17:05
ФСБ задержала трех уфимцев за подготовку к диверсии Политика, 17:02
Объявлена дата масштабной конференции для IT-специалистов True Tech Day Отрасли, 16:55
Мишустин уточнил сумму списанных долгов регионам по бюджетным кредитам Финансы, 16:52
Финляндия обсудит закрытие границы с Россией «до уведомления» Политика, 16:45
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Раненая при обстреле Тёткино женщина умерла в больнице Политика, 16:35
В Турции клуб оставили без зрителей за атаку фанатов на игроков соперника Спорт, 16:32
Украина и Финляндия подписали соглашение о гарантиях безопасности Политика, 16:31
«Что-то вы засиделись»: 6 генеральных директоров с самым большим стажем Pro, 16:31
Омбудсмен удивилась ответу умной колонки о сущности Маши из мультфильма Общество, 16:30
К разработчику системы бронирования «Леонардо» пришли силовики Политика, 16:26
Минобороны отчиталось о занятии выгодных рубежей на донецком направлении Политика, 16:24