Башкан Гагаузии очертила возможный охват картами «Мир» жителей автономии

Башкан Гуцул: карты «Мир» после запуска в Гагаузии охватят около 25 тыс. человек

Евгения Гуцул (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Карты российской платежной системы «Мир» после запуска в Гагаузии охватят около 20 тыс. пенсионеров и 5 тыс. бюджетников, заявила журналистам глава (башкан) молдавской автономии Евгения Гуцул.

«У нас [в Гагаузии] около 20 тыс. пенсионеров. Бюджетная сфера колеблется около 5 тыс. человек», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

О том, что власти Гагаузии прорабатывают с Россией вопрос о работе платежной системы «Мир» в регионе, чтобы жители могли получать социальные и другие выплаты, Гуцул сообщила в середине марта.

По словам башкана, финансовые операции с Россией и спонсорская помощь для жителей автономии блокируются правительством Молдавии. Через систему «Мир» пенсионеры и бюджетники смогут получать надбавки к пенсиям и зарплатам, уточнила она. Счета для жителей Гагаузии планируется открывать удаленно.

Гуцул находится с рабочим визитом в Москве, сообщили ТАСС в исполкоме региона. РБК направил запрос в исполнительный комитет Гагаузии.

В прошлый раз Гуцул и другие руководители Гагаузии приезжали в Россию с рабочим визитом в начале марта. Тогда башкан посетила Москву, где встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Позднее она провела встречу с президентом Владимиром Путиным в Сочи.

В ходе визита в Россию Гуцул попросила поддержки у российской стороны. На встрече с Путиным она заявила о «беззаконных действиях власти в Молдове», которая мстит Гагаузии за «гражданскую позицию и верность национальным интересам».

Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Евгению Гуцул считают пророссийским политиком. В мае 2023 года она победила на выборах главы региона как кандидат от партии «Шор», которая сейчас запрещена в Молдавии. Кишинев итоги выборов не признал.

После приезда Гуцул в Россию Генеральная прокуратура Молдавии сообщила об уголовном деле против нее. В ведомстве заявили о наличии доказательств причастности главы Гагаузии «к преступным действиям».

Деталей дела прокуратура и сама Гуцул не раскрыли. Башкан выразила уверенность, что его завели «четко по указанию» президента Молдавии Майи Санду.

Санду отказалась назначать Гуцул членом правительства, как того требует законодательство страны. Говоря о визите башкана в Россию, президент заявила, что Москва «ясно дала понять, что делает ставку на криминальные группировки в части дестабилизации обстановки в Молдавии». «Человеку, который состоит в преступной группировке и действует не в интересах граждан Молдавии», нечего делать в правительстве страны, считает она.

Гуцул решила подать в суд на Санду за оскорбительные высказывания.