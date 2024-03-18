Санду отказалась назначать башкана в правительство

Санду отказалась подписывать указ о назначении главы Гагаузии членом правительства. По ее словам, Евгения Гуцул «состоит в преступной группировке, действует не в интересах молдаван и выступает с декларациями против своей страны»

Евгения Гуцул (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ о назначении главы (башкана) автономной Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства, как того требует законодательство страны. С таким заявлением она выступила на пресс-конференции в Кишиневе.

Санду, комментируя недавний визит Гуцул в Россию, заявила, что Москва «ясно дала понять, что делает ставку на криминальные группировки в части дестабилизации обстановки в Молдавии». «Человеку, который состоит в преступной группировке и действует не в интересах граждан Молдавии, жителей автономии, выступающему с декларациями против собственной страны, нечего делать в правительстве Молдовы», — заявила Санду (цитата по Gagauzinfo).

Она также призвала дать законодательную оценку заявлениям Гуцул и в случае выявления нарушений — наказать.

Гагаузия — автономное территориальное образование, которое расположено на юго-востоке Молдавии. Его столицей является город Комрат. Конституция Молдавии закрепляет в ст. 111 статус автономии. По состоянию на 2014 год там проживало 134 тыс. человек.

Гуцул победила во втором туре выборов главы автономии 14 мая 2023 года. Она являлась кандидатом от оппозиционной партии «Шор» и набрала 52,34% голосов (27,3 тыс.). Результаты выборов были утверждены народным собранием Гагаузии 16 мая. Местные СМИ называют Гуцул пророссийским кандидатом из-за ее планов открыть в Москве представительство автономии и инициировать переговоры о разблокировке сельскохозяйственного экспорта в Россию.

Санду указывала на многочисленные нарушения в ходе выборов в Гагаузии. По ее словам, там не соблюдают республиканское законодательство и это требует вмешательства федеральных властей.

1 марта Гуцул и другие представители автономии посетили Россию. Она встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, попросила поддержать Гагаузию и заявила о готовности к взаимодействию с российскими регионами. 6 марта Гуцул посетила Всемирный фестиваль молодежи в Сочи и встретилась с президентом России Владимиром Путиным. Она заявила ему о «беззаконных действиях» Кишинева, который мстит автономии за «гражданскую позицию и верность национальным интересам». Путин в свою очередь пообещал поддержать Гагаузию в отстаивании ее позиции и прав.

После этого Генпрокуратура Молдавии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Гуцул. Как уточнили в ведомстве, там нашли доказательства ее причастности «к преступным действиям».