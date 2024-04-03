Как уголовное дело против главы Гагаузии скажется на ситуации в Молдавии

Главе гагаузской автономии Евгении Гуцул предъявлено обвинение и грозит отстранение от должности. Она выступала за укрепление контактов с Россией и противостояла молдавским властям. Подробнее — в материале РБК

Евгения Гуцул (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

В чем обвиняют главу Гагаузии

2 апреля Антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила обвинения башкану (губернатору) молдавской автономии Гагаузия Евгении Гуцул. Об этом сама Гуцул сообщила в соцсетях, уточнив, что ее допрашивали на протяжении двух часов. Дело, по которому она проходит, было заведено два года назад в отношении партии «Шор», созданной предпринимателем Илоном Шором, от которой Гуцул шла на выборы башкана в мае 2023 года. Саму партию молдавский Конституционный суд летом 2023 года признал незаконной, депутаты от нее сохранили мандаты, но получили формальный статус независимых.

Деталей дела ни Гуцул, ни прокуратура не привели. Политик уверена, что его завели «четко по указанию» президента Молдавии Майи Санду. «Она мстит жителям Гагаузии за те плакаты, за тот «теплый» прием, которым ее хотели встретить. Вот такими методами она хочет расправиться и со мной, и с гагаузским народом», — заявила Гуцул (цитаты здесь и далее — по NewsMaker). Под «теплым» приемом она подразумевала демонстрации, которые прошли во время визита Санду 29 марта (президент республики присутствовала на открытии строительства линии электропередачи Вулканешты — Кишинев). Тогда вдоль дорог, по которым должен был проехать ее кортеж, стояли местные жители с плакатами «Майя, убирайся из Гагаузии», «Чемодан, вокзал, Румыния», «Майя, тебя здесь не ждут» и «Руки прочь от Гагаузии». Санду назвала эти акции проплаченными.

Пресс-секретарь правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS) Адриана Влас обвинения Гуцул отвергла. «Как и все граждане, мы ждем окончательного решения по всем делам», — пояснила она.

Илон Шор, который уже несколько лет находится за пределами республики (он скрылся после того, как был осужден за хищение средств из банковской системы Молдавии) и который в своем телеграм-канале активно поддерживал Гуцул, когда власти в Кишиневе пытались признать ее избрание башканом незаконным, в комментарии агентству ТАСС рассказал, что сначала Гуцул была в общем списке обвиняемых по делу партии «Шор». Ее дело выделили в отдельное, после того как она стала башканом, «предъявили обвинение в посредничестве и теперь форсируют». «Сфабрикованные против Гуцул обвинения не связаны с каким-то реальным правонарушением, а с тем, что нынешняя власть не гнушается избавляться от неугодных политиков любыми способами», — настаивает Шор, включенный в прошлом году в санкционный список ЕС за попытки дестабилизировать ситуации в Молдавии.

Гагаузия — автономное территориальное образование в юго-восточной части Молдавии, имеет внешнюю границу с Украиной. Столица — город Комрат. Статус автономии закреплен в ст. 111 Конституции Молдавии. По данным переписи 2014 года, из 2,9 млн населения республики в автономии проживало 134 тыс. Большинство из них (83,8%) — гагаузы, тюркоязычный народ, сформировавшийся на севере Балканского полуострова. Следом по численности следуют болгары (4,9%), молдаване (4,7%), русские (3,2%) и украинцы (2,5%). 80% населения называют своим родным языком гагаузский, 9,9% считают родным русский, 3,7% — молдавский (в 2023 году власти Молдавии переименовали его в румынский).

Вскоре после победы Гуцул на выборах, в середине августа 2023-го, два гагаузских правозащитника, Иван Бургуджи и Леонид Добров, подали в прокуратуру региона жалобу, в которой потребовали привлечь Гуцул к ответственности за злоупотребление служебным положением и превышение служебных полномочий, которое выразилось в том, что она делегировала право представлять новый исполнительный комитет (правительство) региона Шору и тот сделал это онлайн, тогда как законодательство обязывает башкана делать это лично перед региональным парламентом.

О том, что прокуратура региона возбудила против Гуцул уголовное дело, стало известно 6 марта 2024 года; в тот же день и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтян в эфире Jurnal TV сообщил, что вскоре дело передадут в суд: по нему Гуцул грозит штраф или отстранение от должности на срок от трех месяцев до года.

Гуцул в это время находилась с визитом в России. Более того, когда стало известно об уголовном деле, она встречалась на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Кремль об этой встрече сообщил — на президентском сайте было размещено совместное фото двух политиков без пояснений, о чем они говорили. Больше деталей в своем телеграм-канале раскрыла сама Гуцул: она обсуждала с российским президентом «сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится наша Гагаузия». «Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам», — написала она и отметила, что Путин пообещал регион поддержать.

Сможет ли Гуцул остаться у власти

Глава кишиневского Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы допускает следующий сценарий: если Гуцул предъявили обвинения, значит, дело уже передано в суд; после судебных прений будет вынесено решение в первой инстанции, которое башкан сможет опротестовать. «Пока неизвестно, насколько велики ее шансы. Это история на несколько месяцев минимум — думаю, она может затянуться до конца июня, — продолжил эксперт. — Один из сценариев, обсуждаемых в Кишиневе, — это отстранение Евгении Гуцул от занимаемой должности решением суда». Манастырлы обращает внимание, что гагаузское законодательство такой вариант не предусматривает, поэтому решение об отстранении, вероятно, будет принимать суд в Кишиневе. После этого исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель Гуцул, прогнозирует эксперт, и в этот период в автономии пройдут новые выборы башкана.

Согласно «Уложению Гагаузии», башкан входит в правительство Молдавии, это оформляется специальным указом президента республики. За десять месяцев, которые прошли с избрания Гуцул главой региона, такого указа так и не было. Майя Санду на пресс-конференции 18 марта прямо сказала, что назначать Гуцул в правительство не будет. «Я продолжаю заявлять, что человеку, который работает в преступной группировке, не для граждан РМ, не в интересах жителей автономии, человеку, делающему декларации против собственной страны, нечего делать в правительстве Республики Молдова», — заявила она (цитата по Gagauzinfo). Тогда же она прокомментировала поездку Гуцул в Россию — по ее оценке, Москва «ясно дала понять, что делает ставку на криминальные группировки в части дестабилизации обстановки» в республике.

Сергей Манастырлы обращает внимание, что разговоры об уголовном деле против Гуцул начались сразу после ее избрания башканом; при этом молдавский суд ее победу признал законной. «Проблема в том, что любой кандидат, который публично свяжет себя с Кишиневом, получит на выборах минимум поддержки, — пояснил эксперт. — Все 30 лет независимости Молдовы сопровождались конфликтами между Кишиневом и Комратом — стороны и сталкивались, и торговались, и обращались к внешним партнерам. За этот период реноме Кишинева в Гагаузии сильно пошатнулось».

Несмотря на небольшую территорию и население, Гагаузия представляет для республики более серьезную проблему, чем риски, создаваемые Приднестровьем, отмечает издание NewsMaker. «Хотя Россия оказывает влияние на оба региона, самопровозглашенная независимость Приднестровья означает, что оно не участвует напрямую в политическом процессе Молдовы, — поясняет издание. — В то же время Гагаузия остается втянутой во внутренние процессы управления в Молдове, что позволяет ей оказывать большее внутреннее влияние».

Осенью 2024 года в Молдавии пройдут выборы президента. По оценке Манастырлы, на избирателей в Гагаузии Санду не рассчитывает — она нацелена на прорумынски и проевропейски ориентированный электорат. «Для политиков, которые претендуют на поддержку пророссийского избирателя, — [экс-президента Молдавии Игоря] Додона, Шора — это будет своего рода лакмусовой бумажкой. Если они не вступятся за башкана Гагаузии, избиратель расценит это как то, что, может, они и не настолько пророссийские, как себя позиционируют», — резюмировал эксперт.