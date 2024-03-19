Башкан Гагаузии решила подать в суд на президента Молдавии
Глава (башкан) Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что подает в суд на президента Молдавии Майю Санду за оскорбительные высказывания. Об этом Гуцул написала в своем телеграм-канале.
«Я требую у нее ответа перед законом. Наши юристы немедленно инициируют иск по защите чести и достоинства против гражданки Майи Санду за ложь и клевету, распространенную на пресс-конференции 18 марта 2024 года», — написала Гуцул.
По мнению главы Гагаузии, заявления Санду «оскорбляют всех гагаузов: как местных жителей, избирателей автономии, так и моих конкурентов на выборах башкана год назад». Она добавила, что президент Молдавии и ее партия «ни во что не ставят ни выбор, ни волю гагаузских избирателей».
«Я категорически отвергаю эти ложные обвинения. Я была демократически избрана и утверждена в должности башкана для защиты прав, интересов и полномочий жителей автономии», — заявила Гуцул. Она надеется, что Санду «найдет в себе смелость не прятаться за неприкосновенностью и ответить за свои слова».
Майя Санду отказалась подписывать указ о назначении Гуцул членом правительства, как того требует законодательство страны. С таким заявлением она выступила на пресс-конференции в Кишиневе 18 марта.
Комментируя недавний визит Гуцул в Россию, Санду заявила, что Москва «ясно дала понять, что делает ставку на криминальные группировки в части дестабилизации обстановки в Молдавии». Она сказала, что «человеку, который состоит в преступной группировке и действует не в интересах граждан Молдавии», нечего делать в правительстве страны.
После встречи Гуцул с российским президентом Владимиром Путиным, на которой она сообщила ему о «беззаконных действиях власти» в Молдавии, генпрокуратура страны возбудила уголовное дело в отношении главы Гагаузии. Как уточнили в ведомстве, там нашли доказательства ее причастности «к преступным действиям».
Гуцул победила во втором туре выборов главы автономии 14 мая 2023 года. Она являлась кандидатом от оппозиционной партии «Шор» и набрала 52,34% голосов (27,3 тыс.).
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