 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Башкан Гагаузии решила подать в суд на президента Молдавии

Башкан Гагаузии заявила о судебном иске против президента Молдавии Майи Санду
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press)

Глава (башкан) Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что подает в суд на президента Молдавии Майю Санду за оскорбительные высказывания. Об этом Гуцул написала в своем телеграм-канале.

«Я требую у нее ответа перед законом. Наши юристы немедленно инициируют иск по защите чести и достоинства против гражданки Майи Санду за ложь и клевету, распространенную на пресс-конференции 18 марта 2024 года», — написала Гуцул.

По мнению главы Гагаузии, заявления Санду «оскорбляют всех гагаузов: как местных жителей, избирателей автономии, так и моих конкурентов на выборах башкана год назад». Она добавила, что президент Молдавии и ее партия «ни во что не ставят ни выбор, ни волю гагаузских избирателей».

«Я категорически отвергаю эти ложные обвинения. Я была демократически избрана и утверждена в должности башкана для защиты прав, интересов и полномочий жителей автономии», — заявила Гуцул. Она надеется, что Санду «найдет в себе смелость не прятаться за неприкосновенностью и ответить за свои слова».

Санду отказалась назначать башкана в правительство
Политика
Евгения Гуцул

Майя Санду отказалась подписывать указ о назначении Гуцул членом правительства, как того требует законодательство страны. С таким заявлением она выступила на пресс-конференции в Кишиневе 18 марта.

Комментируя недавний визит Гуцул в Россию, Санду заявила, что Москва «ясно дала понять, что делает ставку на криминальные группировки в части дестабилизации обстановки в Молдавии». Она сказала, что «человеку, который состоит в преступной группировке и действует не в интересах граждан Молдавии», нечего делать в правительстве страны.

Читайте на РБК Pro
Что ждет сегодняшних лидеров рынка лекарств от ожирения — The Economist
Смерть собственника не конец бизнеса: как личные фонды защищают капитал
Как эйчары бездумно используют теорию поколений. Разбираем на примерах
Google Chrome начал отключать cookies. Обзор сookieless-технологий

После встречи Гуцул с российским президентом Владимиром Путиным, на которой она сообщила ему о «беззаконных действиях власти» в Молдавии, генпрокуратура страны возбудила уголовное дело в отношении главы Гагаузии. Как уточнили в ведомстве, там нашли доказательства ее причастности «к преступным действиям».

Гуцул победила во втором туре выборов главы автономии 14 мая 2023 года. Она являлась кандидатом от оппозиционной партии «Шор» и набрала 52,34% голосов (27,3 тыс.).

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Теги
Гагаузия Молдавия Майя Санду клевета
Материалы по теме
Санду отказалась назначать башкана в правительство
Политика
В Гагаузии рассказали о переговорах с Россией о поставках газа со скидкой
Экономика
Глава Гагаузии сообщила о попытках «наказать» ее за встречу с Путиным
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27) Инвестиции, 18 мар, 17:03 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11) Инвестиции, 18 мар, 17:03
Четырехкратный чемпион NBA выставил дом в Техасе на продажу за $16,5 млн Недвижимость, 12:17
Гладков объявил об эвакуации 9 тыс. детей из Белгородской области Политика, 12:12
«Черноголовка» выкупила бизнес детского питания Kraft Heinz Бизнес, 12:06
Сенатор Грэм призвал украинцев служить в ВСУ независимо от возраста Политика, 12:04
Сотрудника посольства России вышлют из Молдавии за организацию выборов Политика, 11:58
Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за голосования в Приднестровье Политика, 11:57
Башкан Гагаузии решила подать в суд на президента Молдавии Политика, 11:53
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ракета Falcon 9 оставила длинный след в небе над США Технологии и медиа, 11:51
Медведев увидел в идее диалога с США по оружию «переговоры с Гитлером» Политика, 11:50
Валерий Леонтьев ушел со сцены Общество, 11:49
В России впервые может пройти IPO лизинговой компании: что это за отрасль Инвестиции, 11:48
Минздрав изучит возможность практики для медвузов в зоне военной операции Общество, 11:39
В бундестаге призвали прекратить поставки оружия ВСУ и начать переговоры Политика, 11:37
Что ждет сегодняшних лидеров рынка лекарств от ожирения — The Economist Pro, 11:31