Башкан Гагаузии заявила, что желает дружбы с Россией

Евгения Гуцул: Гагаузия сделает все для дружбы с Россией

Евгения Гуцул (Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости)

Гагаузская автономия Молдавии сделает все для поддержания дружеских отношений с Россией, заявила глава региона (башкан) Евгения Гуцул по возвращении со Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

«Мы все сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем их поддержку», — сказала Гуцул в аэропорту Кишинева, ее слова передает ТАСС.

Глава Гагаузии также заверила, что все проекты, которые она обсудила с российской стороной, будут реализованы.

Кроме того, Гуцул прокомментировала сообщения о своем возможном аресте. «Я не нарушала закон. Я ничего плохого не сделала. Наоборот хочу, чтоб мы дружили со всеми, особенно с Россией», — отметила она.

Гуцул и другие руководители Гагаузии приехали в Россию с рабочим визитом в начале марта. Глава автономии посетила Москву, где встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а позднее в Сочи провела встречу с президентом Владимиром Путиным.

В ходе визита в Россию Гуцул попросила поддержки у российской стороны. На встрече с Путиным она заявила о «беззаконных действиях власти в Молдове», которая мстит Гагаузии за ее «гражданскую позицию и верность национальным интересам».

Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Евгению Гуцул считают пророссийским политиком. В мае 2023 года она победила на выборах главы региона как кандидат от партии «Шор», которая сейчас запрещена в Молдавии. Кишинев итоги выборов не признал.

После приезда Гуцул в Россию Генеральная прокуратура Молдавии заявила об уголовном деле на нее. В ведомстве заявили о наличии доказательств причастности главы Гагаузии «к преступным действиям».