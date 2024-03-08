Башкан Гагаузии заявила, что желает дружбы с Россией
Гагаузская автономия Молдавии сделает все для поддержания дружеских отношений с Россией, заявила глава региона (башкан) Евгения Гуцул по возвращении со Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.
«Мы все сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем их поддержку», — сказала Гуцул в аэропорту Кишинева, ее слова передает ТАСС.
Глава Гагаузии также заверила, что все проекты, которые она обсудила с российской стороной, будут реализованы.
Кроме того, Гуцул прокомментировала сообщения о своем возможном аресте. «Я не нарушала закон. Я ничего плохого не сделала. Наоборот хочу, чтоб мы дружили со всеми, особенно с Россией», — отметила она.
Гуцул и другие руководители Гагаузии приехали в Россию с рабочим визитом в начале марта. Глава автономии посетила Москву, где встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а позднее в Сочи провела встречу с президентом Владимиром Путиным.
В ходе визита в Россию Гуцул попросила поддержки у российской стороны. На встрече с Путиным она заявила о «беззаконных действиях власти в Молдове», которая мстит Гагаузии за ее «гражданскую позицию и верность национальным интересам».
Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии.
Евгению Гуцул считают пророссийским политиком. В мае 2023 года она победила на выборах главы региона как кандидат от партии «Шор», которая сейчас запрещена в Молдавии. Кишинев итоги выборов не признал.
После приезда Гуцул в Россию Генеральная прокуратура Молдавии заявила об уголовном деле на нее. В ведомстве заявили о наличии доказательств причастности главы Гагаузии «к преступным действиям».
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