Башкан Гагаузии отвергла возможность выхода из состава Молдавии
Гагаузская автономия не рассматривает вариант выхода из состава Молдавии, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул в интервью газете «Известия».
«Мы, гагаузы, считаем Молдову нашей родиной. И единственное, что хотим, чтобы действовал наш закон об особом правовом статусе АТО Гагаузия и соблюдались все принятые законы. Конечно же, все недопонимания Кишинева и автономии прекратятся и забудутся», — сказала Гуцул.
Она также выразила надежду, что предпосылок для отделения Гагаузии от Молдавии не будет. По словам Гуцул, регион всегда выступал за диалог и пытался сделать шаг навстречу правящей партии страны «Действие и солидарность» и президенту республики Майе Санду.
Гагаузия — автономное территориальное образование на юго-востоке Молдавии. Его столицей является город Комрат. Конституция Молдавии закрепляет в ст. 111 статус автономии.
Евгения Гуцул и другие гагаузские чиновники приезжали в России с рабочим визитом в начале марта. Глава автономии побывала в Москве и встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Позже она отправилась в Сочи, где на полях Всемирного фестиваля молодежи ее принял президент Владимир Путин.
В рамках визита Гуцул попросила у России поддержки. На встрече с президентом она заявила о «беззаконных действиях власти в Молдове», которая мстит Гагаузии за ее «гражданскую позицию и верность национальным интересам».
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18 марта политик поздравила Путина с победой на выборах. В тот же день президент Молдавии Санду сказала, что, организовав визит Гуцул, Москва «ясно дала понять, что делает ставку на криминальные группировки в части дестабилизации обстановки в Молдавии».
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