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Потоп в Орске ,  
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Уровень воды в реке Урал за два часа снизился на 9 см

МЧС: уровень воды в реке Урал за два часа снизился на 9 см
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Потоп в Орске

Уровень воды в реке Урал опустился на 9 см за два часа, сообщает пресс-служба МЧС по Оренбургской области в телеграм-канале.

«В Оренбургской области уровень воды в реке Урал за 2 часа опустился на 9 сантиметров. На гидропостах ведется непрерывный мониторинг», — говорится в сообщении.

На опасных участках реки круглосуточно дежурят сотрудники МЧС, добавили в ведомстве. По данным МЧС, всего в Орске из-за паводка эвакуировали 2,5 тыс. жителей.

В ведомстве также сообщили о стабилизации обстановки с паводком в Алтайском крае, Брянской и Самарской областях. В Курганской области готовятся к волне паводка.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

5 апреля в результате обильного паводка в Орске в Оренбургской области прорвало насыпную дамбу на реке Урал. В результате наводнения дамба получила повреждения в нескольких местах. В ряде населенных пунктов региона объявили эвакуацию.

Утром 8 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился до 872 см, а в Орске снизился до 963 см. При этом опасной считается отметка 930 см. В результате потопа в Оренбургской области затопило более 10 тыс. домов.

Риск подтоплений фиксируют и в других регионах России. В частности, в Тюменской области в район наводнения попали несколько микрорайонов. Власти региона готовятся ввести режим ЧС. Аналогичный режим из-за угрозы паводка уже действует в Курганской области. Затопление может произойти в населенных пунктах, расположенных на реке Тобол.

Из-за наводнений в регионах президент России Владимир Путин поручил правительству создать специальную правительственную комиссию.

Уровень воды в реке Урал за два часа снизился на 9 см
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Теги
город Орск наводнение
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