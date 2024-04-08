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Потоп в Орске ,  
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Путин поручил создать правительственную спецкомиссию по паводкам

Путин поручил создать спецкомиссию по паводкам в нескольких регионах
Сюжет
Потоп в Орске
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать специальную правительственную комиссию из-за паводков в нескольких российских областях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Комиссию возглавит министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. Песков уточнил, что Путин заслушал доклады главы МЧС и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, который рассказали ему о ситуации с паводками.

«По итогам глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию <...>. Также Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств которые принимают участие в оказании экстренной помощи населению», — сказал пресс-секретарь.

Как Орск пытается справиться с потопом
Политика

Вечером 5 апреля из-за обильного паводка в Орске прорвало насыпную дамбу на реке Урал, на следующий день образовался еще один прорыв. К утру 8 апреля уровень воды в Урале вырос до 872 см, а в Орске снизился до 963 см. Опасной считается отметка 930 см. По оценкам Росгидромета, пик паводка придется на 10 апреля, а стабилизации ситуации стоит ждать не ранее 20 числа.

В Оренбургской области затоплены более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков. В Оренбурге затоплены свыше 2 тыс. приусадебных участков и более 1,5 тыс. домовладений. Жителей домов в зоне подтопления эвакуировали.

В Курганской области действует режим повышенной готовности из-за риска подтопления населенных пунктов. В зонах возможного затопления объявили превентивную эвакуацию. Представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, который приехал в Курганскую область, утром 8 апреля заявил, что растет уровень воды в реках, «прогнозы неутешительные».

В Тюменской области также начали готовиться к паводку. Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что к 20 апреля апреля по всему протяжению реки Ишим ожидается достижение опасной отметки уровня воды. По данным МЧС, в зоне риска подтопления окажутся населенные пункты Ишим, Ильинка, Абатское и Викулово. Жителей призвали быть готовыми к эвакуации.

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Теги
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков МЧС спецкомиссия Оренбургская область Курганская область Тюменская область паводок
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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