На западе Казахстана началась эвакуация из-за подъема воды в Урале

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В Западно-Казахстанской области начался второй этап эвакуации из-за подъема уровня воды в реке Урал, заявил заместитель премьер-министра страны Нурлан Байбазаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Вода прибывает со стороны Российской Федерации, где в связи с паводками осуществлялся активный сброс с двух водохранилищ — Ириклинского и Приузенского. Эвакуационные пункты готовы к приему граждан», — заявил Байбазаров.

8 апреля уровень воды в реке достиг 703 см и продолжает повышаться, при этом максимум в 2023 году составил 557 см, добавил он.

В казахстанском городе Уральск и четырех районах Западно-Казахстанской области возводят дамбы на реке и укрепляют берега. В регионе после полной эвакуации могут отключить газ, водоснабжение и электричество, подчеркнул Байбазаров.

Рекордные паводки пришли и в приграничные с Казахстаном регионы России. 5 апреля в результате обильного паводка в Орске в Оренбургской области прорвало насыпную дамбу на реке Урал. В результате наводнения дамба получила повреждения в нескольких местах. В ряде населенных пунктов региона объявили эвакуацию.

Утром 8 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился до 872 см, а в Орске снизился до 963 см. При этом опасной считается отметка 930 см. В результате потопа в Оренбургской области затопило более 10 тыс. домов.

Риск подтоплений фиксируют и в других регионах России. В частности, в Тюменской области под риск затопления из-за паводка попали несколько микрорайонов. Власти региона готовятся ввести режим ЧС. Аналогичный режим из-за угрозы паводка уже действует в Курганской области. Затопление может произойти в населенных пунктах, расположенных на реке Тобол.

Из-за наводнений в регионах президент России Владимир Путин поручил правительству создать специальную правительственную комиссию.