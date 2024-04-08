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Военная операция на Украине ,  
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Постпред России в Вене назвал атаку на ЗАЭС серьезной эскалацией

Постпред Ульянов: удар ВСУ по Запорожской АЭС — серьезная эскалация
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: пресс-служба Запорожской АЭС / Reuters
Фото: пресс-служба Запорожской АЭС / Reuters

Украинская атака на Запорожскую АЭС — это серьезная эскалация ситуации, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Это очень серьезная эскалация, действительно очень серьезная угроза ядерной безопасности. В случае ядерной катастрофы пострадает в том числе и сама Украина и близлежащие территории», — сказал он в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси все понимает, однако в его заявлениях есть «большой недостаток» — он «не решается прямо сказать, что атаки осуществили ВСУ».

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Запорожская АЭС

ВСУ 7 апреля атаковали Запорожскую АЭС двумя дронами-камикадзе: один из них рухнул в районе столовой, повреждения получил грузовик, доставлявший продукты, второй — упал возле грузового порта.

Позднее они нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. В «Росатоме» сообщили о трех пострадавших сотрудниках станции. Гросси после атаки заявил, что оболочка главного реактора Запорожской АЭС была повреждена впервые с ноября 2022 года.

На следующий день над станцией вновь сбили дрон, он упал на крышу шестого энергоблока.

Запорожская АЭС расположена вблизи Энергодара. Это крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. С начала военных действий на Украине она находится под контролем российских военных, а после присоединения Запорожской области к России ее передали в собственность государства.

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Теги
Михаил Ульянов Запорожье Запорожская АЭС МАГАТЭ ВСУ атаки
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