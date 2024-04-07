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Военная операция на Украине ,  
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На ЗАЭС сообщили об атаке по куполу шестого энергоблока

Запорожская АЭС: ВСУ атаковали купол энергоблока, критических повреждений нет
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ атаковали купол 6-го энергоблока Запорожской АЭС, критических повреждений и пострадавших нет, сообщили на станции. Радиационный фон остается на нормальном уровне, угроз для безопасности не зафиксировано
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Украинская сторона атаковала купол 6-го энергоблока Запорожской АЭС, критических повреждений и пострадавших нет, сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.

«Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений», — говорится в сообщении.

Двумя часами ранее на ЗАЭС заявили об атаке двух украинских дронов-камикадзе: один рухнул возле столовой, в результате чего поврежден грузовик, доставлявший продукты, второй аппарат упал возле грузового порта. В сообщении не уточнялось, получили ли повреждение инфраструктурные объекты АЭС.

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) заявило, что проинформировано о взрыве дрона на Запорожской АЭС. «Я призываю воздерживаться от действий, которые противоречат 5 принципам МАГАТЭ и ставят под угрозу ядерную безопасность», — приводит агентство в X слова главы Рафаэля Гросси.

Запорожская АЭС сообщила об атаке украинских дронов
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

ЗАЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара в Запорожской области. С начала военных действий на Украине в феврале 2022 года ее контролируют российские военные. Осенью того же года, после присоединения Запорожской области к России по итогам референдума, президент Владимир Путин подписал указ о передаче станции в госсобственность.

И Украина, и Россия регулярно обвиняют друг друга в обстрелах объекта. 4 апреля на станции отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», работающая со стороны Украины. В МАГАТЭ предупредили о реальной опасности для ЗАЭС из-за потери источника энергии. Два дня спустя линию ввели в работу. Питание станции также обеспечивает линия 750 кВ «Днепровская». 5 апреля на ЗАЭС сообщали об атаке дронов в районах грузового порта и азотно-кислородной станции.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Запорожская АЭС атака энергоблок МАГАТЭ
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На Запорожской АЭС сообщили об атаке украинских дронов
Политика
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
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